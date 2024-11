Când spui o rugăciune pentru soț, nu trebuie să o faci de dragul de a o rosti, ci să crezi cu tărie în puterea ei.

Rugăciune pentru soț la muncă

Doamne, Dumnezeule, îți mulțumesc pentru slujba soțului meu. Doamne, ajuta-l sa își vadă meseria ca pe un dar de la Tine! Binecuvântează-l in tot ceea ce face. Da-i putere, ajuta-l sa își vadă slujba ca pe o binecuvântare din partea Ta, chiar si in cele mai dure momente ale vieții. Ai grija de mintea si de sufletul lui, ferește-l de descurajări, când lucrurile nu sunt așa cum anticipează. Da-i putere de munca si prosperitate, in numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin.

Rugăciune pentru viata de familie

Doamne Dumnezeule, protejează timpul petrecut de soțul meu in familie. Ajuta-l sa fie înțelept, sa fie un exemplu pentru copii. Ajuta-l sa echilibreze timpul petrecut la slujba si acasă. Ajuta-l sa fie blând si bun cu familia lui. In numele Tatălui si al Fiului si al Sfântului Duh, Amin!