- Oțet de mere natural (1-2 linguri la litrul de apă) – ajută digestia, previne dezvoltarea bacteriilor dăunătoare și crește absorbția mineralelor.

- Usturoi pisat sau zeamă de usturoi – antibiotic natural, întărește imunitatea și menține flora intestinală sănătoasă.

- Ceai de urzică sau infuzie slabă de plante (urzică, sunătoare, pelin) – mineralizează și fortifică organismul.

- Cenușă curată de lemn (în cantități foarte mici, amestecată în apă sau direct în hrană) – sursă de minerale, în special calciu și fosfor.

Dar adevăratul „secret” al bunicilor era hrana: porumb galben (bogat în carotenoizi → gălbenuș portocaliu și dens), verdețuri proaspete (lucernă, trifoi, urzici tocate), bostan sau morcovi rași. Apa doar completează, dar hrana este baza pentru ouă mari și gustoase.

Rețetă de apă pentru ouă mari și gălbenuș dens

Ingrediente (pentru 5 litri de apă curată):

2 linguri oțet de mere natural

2-3 căței de usturoi pisați bine (sau 1 lingură de zeamă de usturoi)

1 mână de urzici uscate sau proaspete, opărite și lăsate la infuzat 10-15 minute (se strecoară ceaiul)

opțional: 1 linguriță de miere (ajută la vitalitate, mai ales iarna)

Mod de preparare:

Fierbi apa pentru infuzia de urzică, o lași să se răcorească și o strecori.

Într-un vas de 5 litri cu apă curată adaugi ceaiul de urzică, oțetul și zeama de usturoi.

Amesteci bine și le dai găinilor să bea.

Beneficii:

întărește imunitatea (usturoi + urzică)

îmbunătățește digestia și absorbția mineralelor (oțet)

stimulează producția de ouă cu gălbenuș mai intens și consistență mai bună

Sfat de la bunici: Apa asta nu se dă zilnic, ci 1-2 zile pe săptămână. În rest, găinile trebuie să aibă apă curată, mâncare variată (porumb galben, bostan, lucernă, resturi de zarzavat).

Sursă text: Click.ro