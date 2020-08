Rai sau iad? Unde ajungi în functie de zodie?

Berbec

Nu sunt prea multe sanse ca nativii zodiei sa ajunga in rai, avand in vedere firea lor impulsiva si pasionala. Ei sunt predispusi sa faca multe pacate de-a lungul vietii, asa ca nu ar trebui sa fie surprinsi cand vor primi verdictul ca locul lor este in iad. Vestea buna este ca nu vor fi extrem de dezamagiti, ci chiar se vor bucura putin pentru faptul ca vor avea parte de actiune.

Taur

Taurii sunt persoane cu picioarele pe pamant, asa ca se gandesc de doua ori inainte de a lua o decizie in viata. Ei nu fac rau gratuit celor din jur si nici nu le place sa se arunce in conflicte. Cu toate acestea, au si ei pacatele lor, asa ca nu le poate garanta nimeni un loc sigur in paradis. Insa sunt sanse mari sa ajunga la purgatoriu, un loc in care vor avea sansa sa se caiasca pentru ceea ce au facut pe parcursul vietii.

Gemeni

Si reprezentantii acestei zodii sunt predispusi sa faca multe pacate in viata, asa ca li se va indica fara retineri cazanul numarul unu cu smoala din iad. Nativii nu sunt neaparat oameni rai, insa tendinta lor de a nu lua viata in serios si de a pacatui la orice pas le va asigura un bilet gratis in focurile iadului. Desi li se va da sansa sa se caiasca in purgatoriu, se vor hotari atat de greu ce sa faca, incat vor pierde ocazia.

Rac

Racii nu se numara printre zodiile care pacatuiesc mult pe pamant, asa ca au suficiente sanse sa se desfete pe nori, alaturi de ingeri, pe ritmuri de muzica relaxante. Sensibilitatea si naivitatea de care au dat dovada in timpul vietii vor fi recompensate asa cum se cuvine in viata de apoi. Insa nativii nu ar trebui sa ia acest lucru ca pe o promisiune si sa se culce pe o ureche, ci sa faca in continuare fapte bune. Actiunile lor sunt monitorizate atent.

Leu

La fel ca Berbecii, nativii din zodia Leu tind sa se bucure de o viata pacatoasa, asa ca nu au prea multe sanse sa ajunga in rai. Lor le place sa traiasca in lux, sa guste experiente erotice inedite si trebuie sa mentionam si ca sufera de narcisism. Nici faptul ca sunt generosi din cand in cand nu ii va salva de flacarile iadului. Dar cum reprezentantii sunt semn de Foc, nu vor fi intimidati atat de usor de caldura de acolo.

Fecioara

Nativii zodiei sunt zbuciumati de felul lor, asa ca putini dintre ei isi vor gasi linistea dupa moarte. Sunt sanse mari ca ei sa bantuie in continuare pe pamant. Din pacate, nativii nu vor face parte din grupul stafiilor prietenoase, ci se vor dovedi chiar nesuferite. Ei ii vor exaspera pe cei dragi si nu vor ierta dezordinea nici dupa moarte.



Balanta

Desi Balantele iubesc armonia si linistea, au si ele pacatele lor, asa ca nu au un loc asigurat in rai, insa nici in iad. Vor primi sansa sa regrete faptele facute la purgatoriu, un loc unde vor sta ceva vreme pentru ca le va fi greu sa se hotarasca ce vor exact de la viata de apoi. Unele lucruri nu se schimba nici macar dupa moarte...

Scorpion

Nici Scorpionii nu isi fac prea multe sperante in legatura cu rasfatul de pe nori, avand in vedere cate placeri trupesti au gustat si cate razbunari au planuit la viata lor. Insa le vor ramane multe lucruri de terminat pe pamant, asa ca nu se vor desparti asa usor de ceea ce au trait. Fie o razbunare neincheiata, fie o iubire neimplinita, orice va fi suficient de puternic pentru ca ei sa se agate si sa bantuie pe pamant. Totusi, nu vor fi spirite rele, ci se vor dovedi chiar simpatice, avand in vedere ca li se va parea distractiv sa fie fantome.

Sagetator

Poate ca nativii considera ca au suflet bun si ca locul lor este printre sfinti, insa vor fi surprinsi cand vor afla ca merita sa ajunga in iad. Atitudinea pe care au avut-o in timpul vietii este o dovada clara ca locul lor este acolo. Multi din jurul lor se vor bucura ca au ajuns in iad, luand in considerare ca reprezentantii zodiei nu au prea multi prieteni adevarati.

Capricorn

Convinsi ca vor ajunge in iad, Capricornii sunt dispusi sa isi accepte cu capul plecat soarta pe care o vor avea dupa moarte. Insa ei vor fi suprinsi cand li se va indica purgatoriul. Aici li se va da o sansa sa indrepte raul facut pe pamant si sa se reincarneze pentru a evolua mai mult din punct de vedere spiritual.

Varsator

Desi lista lor de pacate nu este goala, totusi locul lor este in rai. De ce? Pentru ca nativii se numara printre putinele zodii care fac fapte bune fara sa astepte nimic in schimb. Ei reusesc sa-si rascumpere faptele rele facute, asa ca, spre surprinderea lor, viata lor de apoi va fi printre nori, asa cum au fost si ei tot timpul cu capul.

Pesti

Pestii nu vor fi pregatiti pentru viata de apoi, asa ca vor suferi mult cand va veni clipa. Nu ii va putea convinge nimeni sa se duca nici in rai, nici in iad. Ei vor ramane sa bantuie tristi pe pamant. Isi vor stabili locul intr-o casa bantuita si nu vor lasa pe nimeni sa stea acolo. Nici rudele nu ii vor plange asa cum o vor face nativii in eternitatea care ii asteapta ca fantome triste.