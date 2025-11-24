Prezentă zilnic pe TikTok și Instagram, profesoara explică exerciții pe înțelesul tuturor, iar stilul său energic, completat de ținute colorate atent alese, a atras rapid atenția tinerilor. Comunitatea sa a crescut spectaculos: peste 130.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 51.000 pe Instagram urmăresc lecțiile, sfaturile și sesiunile live în care Loredana rezolvă exerciții împreună cu elevii.

„Dacă elevii stau pe telefon, acolo trebuie să ajungem și noi”

Tânăra profesoară spune că a pornit proiectul online observând comportamentul elevilor din școlile în care predă:

„Am remarcat că adolescenții sunt permanent conectați la telefon – în pauze, în drum spre casă, oriunde. Așa că mi s-a părut firesc ca și noi, profesorii, să ne adaptăm și să le aducem educație în mediul în care se simt cel mai confortabil”, a povestit Loredana într-un interviu pentru Libertatea.

Ea mărturisește că reacția elevilor a depășit orice așteptări: „Pun întrebări, participă la live-uri, se implică și, cel mai important, înțeleg mai ușor matematica. Iar asta mă motivează uriaș.”

Tot conținutul publicat de profesoară este gratuit, de la videoclipuri cu explicații până la exerciții și recomandări de pregătire.

Ținutele, parte din „brandul educațional”

Popularitatea Loredanei nu se datorează doar modului clar în care predă. Aparițiile sale online sunt marcate de rochii viu colorate și combinații elegante, care transmit un vibe pozitiv și energizant.

„Ținutele din online sunt atent gândite pentru partea vizuală. Nu sunt extravagante, dar au personalitate. Creează un spațiu prietenos, în care elevii să intre cu plăcere”, explică aceasta.

În sala de clasă, lucrurile stau însă diferit:

„La școală port haine simple. Acolo accentul este pe disciplină, concentrare și rigoare. Ținutele colorate sunt strict pentru mediul online.”

Matematica, tradusă pe limba TikTok-ului

Prin stilul ei modern de predare, Loredana Pălăceanu reușește să aducă matematica mai aproape de generația digitală. Fie că sunt lecții filmate, sesiuni live sau postări explicative, profesoara transformă dificultatea în accesibilitate și reușește să facă dintr-o disciplină temută un subiect mai prietenos.

Fenomenul pe care l-a creat arată că, atunci când educația se adaptează la lumea elevilor, impactul poate fi uriaș.