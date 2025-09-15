De ce peștele ridică suspiciuni

Chef-ul britanic Mark Poynton, distins cu stele Michelin, a declarat că evită să comande pește sau fructe de mare în restaurante pe care nu le cunoaște. „Detest peștele prost preparat și nu aș risca niciodată într-un local necunoscut”, a spus acesta. Motivul? Doar un ingredient extrem de proaspăt poate garanta gustul corect, iar în lipsa lui, farfuria poate deveni o dezamăgire totală.

Atenție la rulourile cu ton ieftin

Dean Harper, bucătar la Harper Fine Dining, avertizează asupra rulourilor cu ton servite în localurile low-cost. „Dacă tonul este de slabă calitate, diferența se simte imediat. Mai bine alegi un preparat gătit decât să riști o experiență neplăcută”, explică el. Tonul ieftin este unul dintre cele mai controversate produse, deoarece prospețimea și calitatea scad rapid atunci când nu este stocat corespunzător.

Midiile, riscante la început de săptămână

Și midiile sunt pe lista „neagră” a multor bucătari. Mark McShane, fondatorul Food Hygiene Certificate, recomandă să nu fie comandate lunea. Explicația este simplă: în numeroase restaurante, livrările de fructe de mare se fac vinerea, ceea ce înseamnă că până la începutul săptămânii midiile pot fi deja la limita prospețimii.

Pentru a evita surprizele, McShane sugerează să verificăm câteva detalii esențiale: cochilii bine închise, miros proaspăt de mare și depozitare pe gheață. Orice abatere de la aceste criterii indică un produs care nu ar trebui să ajungă la masă.

Cum să faci alegeri sigure

Experții spun că restaurantele cu flux mare de clienți și aprovizionări regulate sunt mai sigure, în timp ce localurile mici sau mai puțin frecventate pot ridica semne de întrebare în privința prospețimii. În plus, dacă un preparat miroase suspect sau are textură neobișnuită, nu ezita să-l returnezi.

Chiar dacă meniurile sunt tentante, prudența rămâne cheia unei mese reușite. Peștele într-un restaurant necunoscut, rulourile cu ton ieftin și midiile comandate lunea sunt câteva dintre preparatele pe care bucătarii celebri preferă să le evite. Alegerea atentă a ceea ce ajunge în farfurie poate face diferența între o experiență culinară de neuitat și o amintire neplăcută.