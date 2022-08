Toxina botulinica este cea mai puternica toxina cunoscuta; bacilii botulinici se gasesc in intestinul unor animale, care elimina prin materiile fecale cantitati mari de germeni pe sol (rozatoare, porci, cai, pisici, caini, pesti de apa dulce, etc), dar si in intestinul oamenilor. Sporii sunt larg raspanditi in sol.

Transmiterea la om se face prin alimente care contin toxina botulinica preformata, in urmatoarele conditii:

- alimentul sa fie contaminat cu bacil botulinic;

- sa existe conditii de anaerobioza pentru germinarea sporilor;

- alimentul sa fie insuficient prelucrat termic, astfel incat sporii sa nu fie distrusi si sa fie depozitat ulterior in conditii de temperatura optima pentru elaborarea toxinei.

Alimente-pericol

Alimente incriminate: conservele alimentare, in special cele preparate in gospodariile familiale; conserve de carne, de peste, de fructe si legume, insuficient sterilizate sau spalate; carnea afumata, sunca preparata in casa, mezeluri, carnati, unele specii de pesti; foarte rar - conservele preparate pe cale industriala, cand acestea sunt insuficient sterilizate.

Alimentele contaminate pot aparea alterate ca gust si miros, iar cutiile de conserve contaminate pot avea capacul bombat. Frecvent, insa, alimentele pot sa arate perfect normal, scrie bzi.ro.

Mare atentie daca recurgeti la conservarea unor alimente prin adaugarea unui strat de ulei la suprafata! Se creeaza conditii de anaerobioza si in conditiile unei temperaturi convenabile este posibila producerea toxinei botulinice.

Simptomele botulismului

Primele semne care indica botulismul sunt: tulburarile oculare, ptoza palpebrala, dificultati de vedere (diplopie si vederea obiectelor in ceata) si uscaciunea mucoasei bucale si faringiana. Apar apoi paralizii musculare de tip flasc, simetrice, faringiene si laringiene. Uneori, discrete tulburari gastrointestinale (varsaturi, diaree, uneori constipatie).

Daca aveti oricare dintre aceste simptome nu mai stati pe ganduri si mergeti de urgenta la spital. Boala este mortala - in aproximativ 30% din cazuri, decesul survine dupa trei-sapte zile de la debut, prin insuficienta respiratorie sau infectii supraadaugate.

Cum prevenim botulismul

- evitati consumul conservelor de legume, carne si peste preparate in casa care nu au fost sterilizate prin fierbere (minimum 30 de minute);

- evitati consumul de conserve al caror capac bombeaza;

- evitati consumul alimentelor cu aspect si miros neplacut;

- curatati atent si spalati riguros produsele vegetale;

- conservati la rece mancarurile incomplet preparate sau produsele alimentare perisabile;

- nu dati ca hrana animalelor alimente cu aspect si miros neplacut;

- curatati si fierbeti foarte bine recipientele in care s-au aflat alimentele cu aspect si miros neplacut.