Nu săriți peste micului dejun



După somn, organismul are mare nevoie de energie și nutrienți, iar dacă aveți obiceiul să evitați micul dejun, îl privați de aceste resurse. Practic, creierul intră într-o fază de „funcționare de urgență” care poate afecta întregul corp, scrie Revista Sufletului.



Lipsa somnui



Oarecum, efectul este similar cu cel provocat de lipsa alimentației. Creierul lucrează mai mult decât ar fi normal și, evident, se uzează mai rapid, pentru că se accelerează procesul ireversibil de moarte a celulelor creierului.



Consumul de zahăr



Chiar dacă este imposibil să mai găsim alimente care nu conțin zahăr sau derivați, putem totuși reduce consumul acordând mai multă atenție alimentației. O cantitate mare de zahăr în sânge afectează negativ funcționarea creierului.



Fumatul



Daunele cauzate de fumat organismului nostru au fost dovedite de mult timp. În plus, poate duce la comprimarea completă a creierului și a bolii Alzheimer.



Nu dormiți cu pătura/plapuma în cap



Acesta este un factor despre care mai puțină lume știe că are efect asupra sănătății creierului, deși explicația este relativ simplă. În timpul somnului avem nevoie de oxigen, ori dacă stăm cu capul sub pătură sau plapumă vom inhala mai mult bioxid de carbon acumulat din propria respirație. De aceea se recomandă și aerisirea camerei înainte de culcare.



Încercarea de a fi activi fizic în timpul bolii



Este o altă activitate care privează creierul de energia de care ar avea nevoie pentru o funcționare normală. Când suntem bolnavi și simțim nevoia să stăm în pat, este un semnal dat de organism că ar nevoie de odihnă.



Probleme de comunicare



Conversațiile ajută la menținerea creierului într-o formă bună și la dezvoltarea acestuia. Conversațiile inteligente stimulează apariția unor noi conexiuni neuronale care sunt bune pentru creier.



Lipsa gândurilor stimulatoare



Procesul gândirii provoacă schimbări pozitive în cortexul cerebral. Este un instrument puternic pentru dezvoltarea și funcționarea imediată a corpului nostru principal.