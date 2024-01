Astfel, se obișnuiește ca pe masa de Bobotează să se pună 12 feluri de mâncare, ca să fie belșug în noul an, potrivit reteteculinare.

Mâncarea tradițională este PIFTIA DE PORC, pentru ca aceasta aminteste de ingheturile Bobotezei.

Când se pune, de fapt, gelatina în piftie. Greșeala pe care o fac toate gospodinele

Se mai spune ca cine va tine post in Ajunul Bobotezei (5 ianuarie) va avea noroc tot anul. Insa, in acelasi timp, se obisnuieste ca pe masa din Ajun sa se puna 12 feluri de mancare, ca sa fie belsug in noul an:

- coliva (grau pisat, fiert, indulcit cu miere si amestecat cu nuca pisata);

- sarmale

- cârnați

Cel mai dietetic preparat făcut din porc. Mihaela Bilic dezvăluie cum poți slăbi fără să renunți la gustul delicios al cărnii

- bors de fasole alba in care se fierb coltunasi mici

- bors de peste;

- peste prajit;

- placinte

- prăjituri de casă

- cozonac;

- turtelel Maicii Precistă

Acestea din urma sunt niste lipii, din aluat de cozonac, unse cu smantana si oua. Se spune ca pe acestea le-ar fi facut Maica Precista pentru Iisus in timpul fugii in Egipt.

Totodata, alimentele pregatite pentru masa de Boboteaza nu se mananca pana ce nu sunt sfintite de preot.

Se mai spune si ca persoanele care beau aghiasma in fiecare dimineata, pe stomacul gol, timp de 8 zile de la Boboteaza si in zilele de sarbatoare si de post, vor fi ferite de boli tot anul.

Nu uitati si ca de Boboteaza certurile sunt interzise.