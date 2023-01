Dietele drastice

Cat de repede iti doresti sa scapi de kilogramele acumulate de sarbatori? “Ieri”, ar fi raspunsul tau, daca s-ar putea. Acestea fiind spuse, incepi o dieta drastica, in care iti pui toate sperantele. “Mananci” doar suc de grepfrut si supa de varza si astepti sa vezi rezultatele intr-un timp record. In realitate, nu faci decat sa iti dereglezi metabolismul. Corpul tau se va obisnui cu infometarea si metabolismul tau va incetini considerabil. Imediat ce vei incepe sa mananci normal, kilogramele pierdute vor reveni.

Crezi ca daca ai trisat o data, trebuie sa reincepi dieta

Daca azi ai mancat, sa spunem, o felie de pizza la birou, crezi ca intreaga dieta este sortita esecului. Asa ca azi iti vei permite sa mananci toata ziua orice vrei, si vei reincepe dieta de maine. Sau, si mai bine, de luni. Si vei amana continuu, pana cand va veni acel moment “perfect”. Momentul perfect nu exista, este normal ca, din cand in cand, sa ai o mica abatere. Asta nu inseamna ca trebuie sa renunti definitiv la dieta ta.

Stai cu gandul doar la mancare

Daca incepi o dieta drastica, vei ajunge sa stai cu gandul doar la mancare. Iti vei dori sa ciugulesti ceva in mod constant. Vei simti ca dieta este mult prea grea si vei renunta. Opteaza pentru o dieta echilibrata, care sa iti asigure nutrientii necesari si care sa nu te infometeze. Astfel, vei evita senzatia continua de foame si nu te vei gandi doar la mancare.

Ciugulitul intre mese

Mesele principale sunt echilibrate, dar te trezesti ca ciugulesti constant? Atunci cand iti calculezi deficitul caloric, trebuie sa pui la calcul si covrigeii consumati la birou, si cornul mancat la pranz, si patratelele de ciocolata pe care le-ai mancat dupa cina. Nu spun sa nu ai gustari, insa ai grija sa le numeri si pe acestea si incearca sa alegi optiuni cat mai sanatoase: fructe, legume, nuci, migdale etc.

Bauturile calorice

Unele cafele cu lapte, zahar, frisca si alte topping-uri pot ajunge la un total de 500 de kcal! La fel se intampla si in cazul sucurilor carbogazoase sau in cazul cocktail-urilor. Opteaza, in schimb, pentru cat mai multa apa si pentru ceaiuri caldute. Daca iti doresti ca apa ta sa aiba putin gust, stoarce o lamaie. Apa cu lamaie iti va accelera metabolismul si te va ajuta sa iti atingi obiectivul.

Evitarea micului dejun

De cele mai multe ori, ai senzatia ca daca sari peste micul dejun vei consuma mai putine calorii. Cu toate acestea, ajungi sa ai un pranz mult prea consistent si sa consumi alimente foarte calorice atunci cand iei o gustare. Reversul infometarii este chiar supraalimentarea. Pentru a evita aceasta situatie, alege sa consumi un mic dejun bogat in proteine si in fibre, care iti va tine de foame pe parcursul zilei.

Sursa: andreearaicu.ro