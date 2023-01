De cele mai multe ori, ne vine la indemana sa aruncam anumite lucruri in chiuveta sau pur si simplu ne raman resturi de pe farfurii. Insa, anumite alimente sunt un real pericol si o bataie de cap majora daca ajung in teava de scurgere.

Nu arunca asta in chiuveta! Greseala pe care o fac multi in bucatarie

Astazi iti explicam la ce riscuri te supui daca nu esti atent sau daca pur si simplu umpli chiuveta cu aceste ingrediente, din comoditate.

Cojile de oua

Se pun doar in cosul de gunoi, indiferent cat de mici sunt. Pot infunda de tot scurgerea chiuvetei si asa ajungi sa dai bani grei instalatorului.

Uleiul de gatit

Multi neglijeaza pericolul, dar impactul asupra mediului pe care il are acest aliment este devastator. Mai mult decat atat, se lipeste si se depune pe peretii tevilor de scurgere, iar dupa o vreme va fi nevoie sa fie inlocuite de tot.

Faina

Ai pregatit o paine sau poate niste placinte gustoase si ti-a ramas niste faina pe blat ori pe masa? Nu arunca asta la chiuveta! Strange-o cat poti de bine si pune-o la cosul de gunoi. Cand praful de faina se combina cu apa, formeaza o pasta care iti infunda rapid teava.

Zatul de cafea

Vrei sa iti faci o cafea proaspata la ibric, dar ti-a mai ramas zat? Fie il folosesti pentru ritualul tau de infrumusetare, fie il cureti si in arunci la gunoi. Dupa ce a ajuns in canalizare, zatul se lipeste de interiorul tevilor si ajunge sa blocheze conducta de apa.

Clorul

Multi cred ca este in regula sa arunce clor in chiuveta, pentru ca acesta actioneaza ca dezinfectant. Insa, atunci cand ajunge in vasul de toaleta sau in tevile de scurgere de sub chiuveta, clorul devine deosebit de periculos. Este foarte cozoriv, distrugand tevile, iar in combinatie cu alte substante din canalizare poate forma compusi toxici.

Sursă text & foto: Lyla.ro