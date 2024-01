"Istoria evoluției speciilor ne confirmă că avem în spate 7 milioane ani de existență. Din ei, 2 milioane ani am fost vânători-culegători, iar ultimii 10.000 ani am fost agricultori. În mare parte a timpului petrecut pe Terra oamenii nu au avut mâncare pe săturate, ba chiar se și murea de foame! Odată cu industrializarea din anii ‘70, cu supraproducția alimentară și cu alimentele ultra-procesate, am ajuns să ne confruntăm cu obezitatea.

De ce nu erau oamenii grași în trecut? Ba erau, însă doar cei care își permiteau…nobilii romani care mâncau tolăniți în paturi și vomitau, ca să poată mânca din nou. Deci potențial de îngrășare am avut mereu, sătuli nu prea am fost de-a lungul istoriei

Grăsimea a fost mereu venerată și în multe culturi simbolul fertilității era o femeie obeză. Nimic întâmplător dacă ne gândim că hormonii sexuali sunt dependenți de grăsime- adolescenții la pubertate au nevoie de 5-6 kg de grăsime în plus ca să poată dezvolta caracterele sexuale secundare. Grăsimea este vitală și pentru formarea și funcționarea optimă a creierului, iar depozitele de grăsime din corp sunt garanția independenței noastre energetice- ca un fel de “baterie de rezervă” care asigură supraviețuirea și funcționarea chiar dacă nu mâncăm nimic câteva zile.

"Ce se întâmplă când vrem să slăbim? Organismul intră în panică"

Paradoxul este că Natura nu ne-a vrut sănătoși, ci capabili să ne reproducem. Nu longevitatea a fost obiectivul (să trăim sănătoși până la adânci bătrâneți), ci să avem cat mai mulți urmași. Din acest motiv suntem dotați din naștere cu mecanisme de îngrășare: orice calorie mâncată în plus înseamnă grăsime, iar grăsimea asigură supraviețuirea și funcția sexuală. Nu de diabet, hipertensiune și colesterol ne-a ferit Natura, ci de riscul de a muri de frig sau de foame înainte de a avea moștenitori

Ce se întâmplă când vrem să slăbim, așa cum ne impune societatea de azi? Organismul intră în panică și se opune din răsputeri acestei acțiuni care, după instinctele lui, pune în pericol viața și înmulțirea speciei. Iar instinctul nu poate fi înfrânt cu voință, așa cum ultimii 50 de ani de abundență alimentară nu pot șterge cele 7 milioane de ani de evoluție în slujba grăsimii. Suntem programați pentru a ne îngrășa și ne ia o viață întreagă să luptăm cu asta. Grav este că trăim cu impresia că noi suntem de vină că nu reușim", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.