La doi ani de la trecerea la cele veșnice a Corneliei Catanga, familia i-a organizat un parastas. Aceștia au fost șocați și dezamăgiți când au văzut că, la biserică și la restaurant, nu au fost prezenți alți artiști, ci doar câteva prietene care au cunoscut-o foarte bine pe artistă.

"Pentru mine a fost o lovitura puternica. Cand am facut pomana de 2 ani, au fost 10 persoane (prezente - n.r.). Omul nu are prieteni, succesul său are prieteni. Cand esti pe val, toti sunt cu tine. Am chemat cateva femei, domni, am dorit sa mai vina cateva artiste, dar nu ne-a mai sunat nimeni, asa este viata", a afirmat Aurel Padureanu.



"O pomenesc in rugaciuni, la biserica. Condoleante si putere baiatului Alex, care e distus de cand a disparut Cornelia din viata lor. Mitica e doar cu lacrimi in ochi", a afirmat Elena Merișoreanu, cântăreață de muzică populară.



Pe 26 martie 2021, Cornelia Catanga a fost răpusă de Covid-19. Interpreta de muzică lăutărească avea 63 de ani.