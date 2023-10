Ironia montajului stă în modul în care emblematicul monolog "Alege viața! Alege o carieră!", scris de Welsh, este reinterpretat pentru a ilustra ipocrizia politicienilor care au condus Regatul Unit în ultimii 10 ani.





Tonul estre dat de actualul premier Rishi Sunak: "Alege Viața, alege (...) alege Cariera Mea, alege să ignori probleme oamenilor în timp ce-ți compui o față normală."





Între prietenii cu apucături nepotrivite apare Boris Johnson, în timp ce monologul continuă - "Alege-ți prietenii (Ei, bine, nu dintre cei care muncesc)" (...) "alege să ai termenul guvernamental de valabilitate al unei salate (Theresa May), alege nepotismul, lingușitorii (...) Alege să mori singur într-un centru de îngrijire contaminat de COVID".



Finalul îi aparține tot actualului premier, care incheie într-o notă cinică: "Am ales să nu aleg viața. Am ales populismul de scurtă durată (...) Cine are nevoie de căi ferate, când ai transport privat?"

