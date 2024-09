Împreună cu o persoană a cărei identitate nu a fost dezvăluită, Jon Bon Jovi s-a apropiat de femeie şi a început să vorbească cu ea, înainte de a o convinge să nu sară. Apoi au ajutat-o să treacă de balustradă pe partea cealaltă.

Miercuri, poliţia din Nashville a publicat pe reţelele sale de socializare imagini de pe camerele de supraveghere de la faţa locului, aducându-i un omagiu cântăreţului.

„Jos pălăria în faţa lui şi a echipei sale pentru că au ajutat o femeie pe podul Seigenthalter marţi seară”, se putea citi într-un mesaj foarte mediatizat. Videoclipul, care a fost şters de Youtube, a fost totuşi postat online de numeroşi internauţi şi publicaţii.

„Cu toţii trebuie să contribuim la siguranţa celorlalţi”, a adăugat şeful poliţiei din Nashville, John Drake.

Rockstar Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee, while filming a music video.



Nashville Metro Police released video from a camera that recorded the moment. pic.twitter.com/7Zwn9dXrJk