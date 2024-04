Irina Loghin a renunțat la carne

Irina Loghin nu s-a sfiit și a vorbit deschis despre trucurile la care apelează pentru a arăta cât mai bine la cei 85 de ani ai săi. Cântăreața a mărturisit că are un stil de viață sănătos, de mai bine de 5 decenii, însă marele ei secret este faptul că a renunțat la un aliment care, de altfel, nu i-a plăcut niciodată. Pe de altă parte, solista de muzică folclorică spune că mănâncă foarte des semințe de dovleac sau floarea soarelui, dar și migdale.

„Eu nu mai consum carne de mai bine de 50 de ani, oricum nu mi-a plăcut niciodată, nici în copilărie. Dar, îmi iau proteinele necesare organismului din semințe, pe care le cumpăr din Piața Obor, acolo găsești o varietate. Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea-soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne.

Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete. Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate. Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit”, a mărturisit Irina Loghin pentru Playtech Știri.

