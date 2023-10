Lucrurile nu devin mai simple pe masura ce Luna sensibila intra in Capricorn serios, oferind o dedicare suplimentara obiectivelor noastre si mai putina agitatie emotionala. Putem discuta deschis despre sentimentele noastre. In cele din urma, Luna face sextil cu conducatorul Capricornului, Saturn, pentru a sustine cele mai concentrate gandiri ale noastre. Este in regula sa fim seriosi.

Horoscop zilnic BERBEC

Ai avea incredere in instinctele tale daca ti-ar indica sa faci o miscare curajoasa ? Fie ca raspunsul tau este da sau nu, s-ar putea sa nu prea ai de ales. Destinul te poate convinge sa faci ceva la care ai opus rezistenta pana acum. Pe masura ce iesi din zona de confort totusi, vei incepe sa vezi posibilitati pe care inainte nici nu ai fi indraznit sa le iei in calcul. Si ele pot deveni realitatea ta.

Horoscopul zilei TAUR

Mercur este in mijlocul Soarelui azi si se pot intampla mult mai multe lucruri in culise despre care nu stii, ceea ce va face ca zilele urmatoare sa fie chiar interesante. Nu este un moment potrivit sa tanjesti si sa impingi spre ceea ce vrei, ci mai degraba sa lasi sa vina spre tine ceea ce vrei. O abordare receptiva va duce sa primesti o oportunitate pe care ai dorit-o mereu doar pentru ca ii permiti sa apara in viata ta.

Horoscop azi GEMENI

Agenda si programul iti poate fi plin, dar poti observa totodata cat de placut se simte acel timp liber pe care reusesti sa ti-l faci si care te lasa pregatit pentru orice. Nu incerca sa il umpli cu evenimente sociale sau iesiri de tot felul, ci foloseste oportunitatea ca sa nu faci mare lucru ci doar sa te detensionezi. Daca iti doresti sa fii din nou in plina viteza, neaparat include in program pauze de meditatie sau relaxare.

Horoscop zilnic RAC

Mercur este in Balanta, deci acum mai ai ocazia sa clarifici un subiect pe care nu l-ati lamurit prea clar pana acum. Fie ca s-a amanat sau chiar nu a fost timp, da-i acum toata atentia ta ca sa intri intr-o noua etapa proaspat si creativ. Din punct de vedere creativ, foloseste-ti talentele pentru ca asta este ceva foarte terapeutic.

Horoscopul zilei LEU

O legatura puternica intre Mercur si Neptun poate fi motivul pentru care te simti entuziasmat pentru urmatoarea perioada. Aceasta influenta “eu pot” te incurajeaza sa te concentrezi pe planuri mai bine si te vei implica cu resursele tale alaturi de altii pentru a va maximiza potentialul. Oportunitatea e prea buna sa fie ratata, incurajand dezvoltari foarte potrivite cu inclinatiile tale naturale.

Horoscop azi FECIOARA

Pot fi destul de multe lucruri ce chiar trebuie facute, insa poti la fel de bine tanji sa le lasi pe toate deoparte si sa te ratacesti intr-o carte buna sau un film. Nu ajuta niciodata sa te prefaci ca anumite aspecte nu exista, mai ales cand lasandu-le devin mai dificil de rezolvat. Fii curajos si clarifica orice dificultati inainte de a-ti dedica timp de relaxare.

Horoscop zilnic BALANTA

Tu operezi cel mai bine atunci cand poti lua initiativa sau esti intr-o situatie in care abilitatile tale de lider sunt necesare si folosite. Oricum, nu te simti prost daca nu vrei sa te ocupi de un nou proiect, chiar daca asta se asteapta de la tine. Daca lasi pe altcineva sa indeplineasca acest rol te poate lasa liber sa te focusezi pe alte lucruri care sunt mai relevante pentru tine acum.

Horoscopul zilei SCORPION

Tu poti sa fii de asa de mult ajutor pentru oameni, inclusiv pentru toti cei apropiati de tine care nici nu se gandesc sa te intrebe daca poti.. In zilele urmatoare, lista poate deveni mai lunga, lasandu-te cu o stare de coplesire. Nu fii prea bun la inima ca sa spui nu, pentru ca ai si asa foarte mult de muncit pentru tine ca sa avansezi in treburile tale. Doar verifica daca vrei cu adevarat sa faci acea actiune si daca ai suficient timp sa investesti.

Horoscop azi SAGETATOR

Te gandesti la o achizitie majora pentru acasa ? Pot fi asa de multe optiuni si multe reduceri la anumite produse care te tenteaza. Verifica cu adevarat ce vrei si cerceteaza opinii sincere de la cumparatori, fara sa te lasi tentat doar de pret, scrie Sfatul Parintilor. Instinctul joaca si el un rol major, alegandu-ti cel mai bun deal. Pune totul cap la cap si vei face alegerile corecte.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Cu schimbarile planetare ce se intampla zilele viitoare, te ajuta sa te ocupi de a finaliza anumite planuri, pentru ca vine un val nou de activitate proaspata ce te poate implica si pe tine. Cu Saturn pregatit sa isi declanseze intreaga putere in urmatoarele saptamani, idei care au fost pe randul din spate incep sa arate mult mai promitator. Ce va iesi de aici te poate duce intr-o calatorie a vietii teribil de interesanta.

Horoscopul zilei VARSATOR

Universul iti poate aduce perturbari sau evenimente neasteptate. Daca totusi privesti in mod corect, acestea te pot duce spre descoperiri pe care altfel le-ai fi pierdut. Bucati de informatie sau intalniri ce iti capteaza interesul iti pot aduce idei proaspete si oportunitati. Ia-ti tot timpul necesar si ce e mai bun poate aparea in cateva saptamani.

Horoscop azi PESTI

Ceva asupra caruia ai tergiversat sau te-ai tot gandit pe tema aceasta ca sa gasesti o solutie se poate acum rezolva de la sine in zilele urmatoare, ceea ce iti va aduce o eliberare. Astfel se pot incheia cateva saptamani de incertitudini si intrebari ce sa faci in continuare. Sunt vremuri cand este nevoie de munca grea si sustinuta ca sa obtii ceea ce vrei, dar lucrurile se pot si intampla usor si spontan ca acum.

