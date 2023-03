Aceste zile norocoase se prevad in contextul in care alinierea planetelor in aceasta primavara denota perioade de inflorire, in ton cu natura, pentru fiecare dintre nativii zodiacului.

Cu toate acestea, se prevad mari schimbari in jurul acestor zile norocoase de primavara care in ciuda faptului ca pe moment nu ar parea chiar benefice, pe termen lung se vor dovedi a fi de-a dreptul minunate.

Cu alte cuvinte, nativii zodiacului ar trebui sa imbratiseze schimbarea si sa se ghideze dupa perioadele in care le surade soarta, pentru a lua cea mai buna alegere in ceea ce priveste viata amoroasa si succesul financiar.

Horoscopul de primavara. Zile norocoase la bani si in dragoste, in functie de zodie

BERBEC

Zile norocoase la bani 12, 13, 15 martie, 15 aprilie, 13 mai

Zile norocoase in dragoste 5 martie, 8 aprilie, 9, 10, 11 mai

TAUR

Zile norocoase la bani 1, 5, 19 martie, 2 aprilie, 3 mai

Zile norocoase in dragoste 10, 22 martie, 13 aprilie, 16, 17 mai

GEMENI

Zile norocoase la bani 7, 10, 16 martie, 23, 24, aprilie, 3 mai

Zile norocoase in dragoste 11, 25, 21 martie, 1, 2 aprilie, 23 mai

RAC

Zile norocoase la bani 16, 18, 19 martie, 15, 22, 23 aprile, 1 mai

Zile norocoase in dragoste 10, 9, 8 martie, 20, 22 aprilie, 10, 11 mai

LEU

Zile norocoase la bani 11, 20, 21 martie, 13, 16, 18 aprilie, 12 mai

Zile norocoase in dragoste 12, 5, 11 martie, 23, 27 mai

FECIOARA

Zile norocoase la bani 11, 10, 30 martie, 10, 20 aprilie, 11, 15 mai

Zile norocoase in dragoste 1 martie, 11 aprilie, 11 mai

BALANTA

Zile norocoase la bani 13, 15, 19 martie, 25, 20 aprilie, 3 mai

Zile norocoase in dragoste 10, 11 martie, 22 aprilie, 24 mai

SCORPION

Zile norocoase la bani 12, 18 martie, 13, 18 aprilie, 20 mai

Zile norocoase in dragoste 20 martie, 17, 18, 19 aprilie, 22 mai

SAGETATOR

Zile norocoase la bani 11, 12, 20 martie, 15 aprilie, 15 mai

Zile norocoase in dragoste 25 martie, 27 aprilie, 20, 21 mai

CAPRICORN

Zile norocoase la bani 20, 21, 24 martie, 12 aprilie, 13 mai

Zile norocoase in dragoste 11, 12, 15 martie, 1 aprilie, 1, 2 mai

VARSATOR

Zile norocoase la bani 10 martie, 11 aprilie, 23, 24, 25 mai

Zile norocoase in dragoste 11, 10, 3 martie, 12 aprilie, 14, 17, 18, 19 mai

PESTI

Zile norocoase la bani 8, 20, 22 martie, 20 aprilie, 20 mai

Zile norocoase in dragoste 23, 27, 30 martie, 10 aprilie, 1 mai

Sursă text: Lyla.ro