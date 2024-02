Horoscop TAROT lunar februarie 2024. Mesajul cartilor de tarot pentru toate zodiile

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Luna februarie 2024 se anunta una bogata pentru toate zodiile.

Specialistii in tarot va arata mai jos ce mesaje au cartile mistice pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop tarot lunar februarie 2024 pentru BERBEC

8 de bate, Lumea, Valetul de cupe

Activitate intensa in sfera comunicarii. Asteapta-te la mesaje, invitatii, oportunitati, barfe, stiri, care zboara din dreapta in stanga si invers. Parca ai fi in centrul de comanda al barfelor din oras toata luna. Lumea vine sa-ti arate ca poti intalni oameni care sa-ti largeasca centrul de cunostinte care iti pot fi de ajutor la un moment dat. Valetul de cupe iti cere sa joci un rol neutru, daca nu unul pozitiv. Nu stinge focul, nu adauga negativitate, indiferent ce faci. Tine-l aprins, chiar si mocnit, pana cand il vei putea folosi la ceva util.

Horoscop tarot luna februarie 2024 pentru TAUR

7 de cupe, 6 de pentagrame, 2 de cupe

Esti plin de idei practice toata luna aceasta, asa cum arata 7 de cupe. Mai exact, aceste idei sunt indreptate catre imbunatatirea relatiilor cu persoanele foarte apropiate tie. Nu este exclusa nici intalnirea unui potential partener romantic. 2 de cupe arata atentia pe care o acorzi persoanelor pe care le iubesti. Iar 6 de pentagrame intareste dorinta ta innascuta de a ajuta oamenii, de a-i ghida si de a-i sprjini. Esti un prieten si un partener de nadejde.