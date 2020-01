HOROSCOP CHINEZESC 2020. Ce aduce Anul Şobolanului de Metal pentru zodii

In astrologia chinezeasca, anul 2020 este un an al belsugului, al perspectivelor pozitive si al ocaziilor favorabile.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Sobolan

Un an prosper pentru nativul Sobolan. Poate aparea o promovare sau un sprijin real in cariera. Pot aparea mici probleme cu sanatatea, insa acestea nu te vor impiedica sa ai realizari marete.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Bivol

Un an linistit si prosper pentru nativii zodiei Bivol. Norocul te va favoriza in tot ceea ce vei intreprinde si toate necazurile anterioare sunt pe cale sa se rezolve.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Tigru

Un an in care ai nevoie de mai multa precautie. Nu risca inutil, fara sa cunosti toate elementele necesare. Altfel poti pierde sume de bani care sa te destabilizeze atat financiar, cat si emotional, scrie sfatulparintilor.ro.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Iepure

Un an calm si bun pentru nativii din zodia Iepure. Nu sunt surprize si nici probleme prea mari, dar ai grija sa nu-ti faci asteptari prea mari, ca sa nu fii dezamagit la final.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Dragon

Un an dominat de dragoste pentru nativul Dragon. Pot aparea si interese materiale multiple. Banii vor veni usor daca esti atent sa nu risti in afaceri paguboase.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Sarpe

Un an plin de activitati pentru nativii zodiei Sarpe. Pot aparea ocazii favorabile si se vor deschide noi orizonturi. Nu sunt excluse promovari, mariri de salariu sau premieri.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Cal

Un an in care pot exista cativa nori in relatia de cuplu, insa nu trebuie sa te dai batut. Evita confruntarile de orice fel si disputele juridice. Nu este indicat sa dai bani cu imprumut.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Oaie / Capra

Un an foarte bun pentru Oaie/Capra. Cadouri, castiguri, bani din cele mai imprevizibile surse. Se creeaza imprejurari favorabile pentru afaceri.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Maimuta

Vei face usor rost de bani din cele mai imprevizibile surse si este anul in care poti promova in functii de conducere sau ti se aproba cererea de esalonare a unor datorii mai mari.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Cocos

Un an in care nativii din Cocos ar trebui sa fie discreti si moderati in toate actiunile lor. Cu banii se recomanda sa fii econom si sa nu risipesti ce castigi.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Caine

Un an norocos in care Cainele va primi veniturile cuvenite legate de o investitie din trecut. Sau poate dai lovitura cu una din afacerile tale sau cu vreun proiect personal.

HOROSCOP CHINEZESC 2020 Anul Sobolanului de Metal pentru Mistret

Un an cu incertitudini, in care lucrurile nu sunt chiar asa cum iti doresti. Nu este exclus sa pierzi ceva, insa ai puterea sa surmontezi dificultatile si sa recuperezi eventualele pagube.