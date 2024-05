Multe gospodine încă practică metoda tradițională de vopsire a ouălor de Paște. Acestea folosesc pătrunjel, pentru model. Ulterior oul se pune într-un ciorap fin, apoi în apă fierbinte, în care fierb coji de ceapă roșie.

Ouă de Paște, vopsite prin metoda tradițională

„Rosu, trecem la verde, galben, mov, am crescut la țară și cu mama aveam obiceiul. Am văzut că a revenit moda și pe internet au apărut ouă vopsite astfel. Da, cu flori de pătrunjel, o frunză frumoasă. Și cu acelea, am timp că-s pensionară, am timp să fac de toate.

- Păstrați tradițiile?

- Sigur că da.”

Odată cu vopsirea ouălor există și superstiții asociate cu această tradiție. Unii oameni cred că vopseaua aduce noroc și protecție împotriva răului. Totodată, coaja ouălor care se sparg reprezintă mormântul lui Iisus care se deschide, având loc astfel Învierea.