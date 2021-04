FRIPTURĂ DE MIEL. Cum pregătirile de Paşte au intrat pe ultima sută de metri, ne-am gândit să-ţi spunem câte ceva despre carnea de miel, laitmotivul acestei sărbători la români.

In plus este foarte frageda, iar 100 de grame de carne de miel contin: 30,4 proteine, 9,4 grame de grasime, 215 calorii, 1,2 grame de fier si 95 mg colesterol.

REŢETĂ de friptură de miel:

Friptură de miel la cuptor tradiţională. Reţeta pentru friptura de miel dupa reţeta bunicii. Friptura de miel nu poate să lipsească de pe masa tradiţională de Paşte dar poate fi consumată şi în restul anului, mai ales că în supermarket găseşti în orice perioadă carne de miel. Pentru ca friptura să iasă exact ca şi cea pregătită de bunica, trebuie să urmaţi o reţetă simplă. Reţeta este garantată, mai ales dacă veţi pune toate ierburile aromatice şi usturoiul, care sunt de fapt secretele reuşitei depline…

INGREDIENTE: 1 pulpă de miel (de preferat pulpa din spate) de 2 kg cartofi noi 6-7 caţei mari usturoi 1 pahar mare vin alb 1 cană de apa 50 ml ulei de măsline sau floarea soarelui 2-3 crenguţe rozmarin 2-3 crengute măghiran proaspăt sare piper

PREPARARE friptură de miel la cuptor:

Spălam pulpa foarte bine şi o ştergem cu un şervet de bucătărie. Curăţăm usturoiul şi-l tăiem în bastonaşe sau feliuţe. Cu ajutorul unui cuţit ascuţit, înţepăm adânc pulpă din loc în loc, pe ambele părţi. În găurile formate introducem usturoiul. Ungem pulpa cu ulei de măsline sau de floarea soarelui, o frecam cu sare şi piper din belşug şi o aşezam în tavă unsă şi ea cu câteva linguri de ulei. Adăugăm în tavă vinul şi apa călduţă şi pudram carnea cu câteva ace de rozmarin prospat şi cu câteva frunze de maghiran.

Acoperim tava cu folie de aluminiu şi o băgam în cuptorul preîncălzit la 200 de grade pentru o oră şi jumătate. După primele 30 minute, scoatem tava din cuptor şi întoarcem pulpa pe cealalata parte. O acoperim şi o mai lăsăm încă 30 de minute la cuptor după care o descoperim din nou, o întoarcem şi adăugăm în tavă cartofii noi spălaţi bine dar necurăţaţi, plus încă câteva ace de rozmarin şi maghiran.

Acoperim din nou şi mai lăsăm încă 30 minute la cuptor. După ultimele 30 minute, descoperim tava şi lăsăm pulpa şi cartofii la rumenit pentru încă 20-30 minute. În tot acest timp, avem grijă că sosul din tavă să nu scadă iar dacă se întâmplă acest lucru, mai adăugăm apa călduţă amestecată cu puţin vin.

Din 10 în 10 minute, ungem cu o pensulă pulpa cu sosul format în tavă. Când s-a rumenit frumos, stingem focul şi o putem servi.

Atunci când carnea este marinată capătă un gust, o culoare și o aromă aparte.

Carnea marinată absoarbe lichidul în care este pusă, iar după ce este gătită este mult mai suculentă. În plus, carnea va fi gata mult mai rapid.

Ingrediente:

Vin alb

Ulei de masline

Usturoi (de preferat verde)

Menta

Cimbru

Un pic de busuioc

Foi de dafin

Piper

Boia dulce

Sare

Usturoiul, menta si busuiocul se toaca marunt. Toate ingredientele se adauga in vin, amestecandu-se pentru omogenizare. Sarea si piperul se adauga dupa gust.

Cantitatea de bait (marinada) trebuie sa fie suficienta pentru imbaierea carnii. Se asaza carnea intr-un vas, de preferinta mai intins (vasele yena sunt excelente), potrivit bucatarulpriceput.ro.

Se toarna baitul peste carne si se trage deasupra o folie de plastic, de aluminiu ori se etanseizeaza cu un capac pentru a sigila vasul si a forta aromele sa se fixeze in carne. Vasul cu carne se pune la frigider.

Cum să pregăteşti carnea de miel ca să nu miroasă

Preparatele din carne de miel sunt cele mai recomandate la masa elegantă din ziua de Paşte. Totuşi, unele persoane le evită ori sunt reţinute faţă de ele din cauza mirosului specific care persistă uneori până după gătire. Iată câteva sfaturi simple care vă vor ajuta să reduceţi sau chiar să eliminaţi în totalitate acest neajuns.

1. Alegeţi pe cât este posibil cu ştiinţă carnea pe care doriţi să o preparaţi. Cu cât carnea aleasă este mai tânără, cu atât mirosul este mai puţin strident iar eliminarea acestuia devine mai simplă. În plus, organismul o va digera şi mai uşor decât pe cea bătrână.

2. Cea mai mare parte a vinii pentru miros o poartă grăsimea animală. Eliminaţi cu cuţitul înainte de preparare cât mai mult din surplusul de grăsime.

3. Lăsaţi carnea 3-4 ore într-un litru de apă. Pentru frăgezire puteţi pregăti o marinadă în care să o ţineţi peste noapte.

4. Gătiţi carnea de miel cu multe condimente precum cimbrul, ghimbirul, usturoiul, piperul negru şi rozmarinul. Puteţi adăuga peste carne şi o linguriţă de suc de lămâie, întrucât efectul este similar cu cel întâlnit în cazul peştelui.

Carnea de miel este prezentată uneori ca o sursă de sănătate, alteori ca o adevărată ameninţare pentru organismul noastru. Prima situaţie se asociază cu un consum echilibrat, în vreme ce a doua cu excesul şi abaterile de la recomandările medicilor şi nutriţioniştilor.

Carnea de miel - beneficii pentru sanatate

- este o sursa bogata de proteine: 100 grame de carne asigura 60% din necesarul zilnic pentru un adult.

- datorita continutului de zinc, sistemul imunitar are numai de castigat, ranile se vindeca mai repede, stabilizeaza nivelul zaharului din sange si mentine sanatatea prostatei. O portie de 100 de grame contine 38,3% din necesarul zilnic de zinc.

- mielul contine de asemenea o cantitate importanta de vitamina B12, necesara in formarea celulelor rosii din sange, in prevenirea anemiei, pentru un sistem nervos sanatos si pentru metabolizarea proteinelor, grasimilor si carbohidratilor.

- vitamina B3 sau niacina este un alt element benefic continut in carnea de miel. Aceasta asigura protectie impotriva dementei si a altor boli cognitive ce vin o data cu varsta. Niacina este totodata indispensabila unei pieli sanatose si pentru buna functionare a tractului gastro-intestinal.

- carnea de miel contine mai putine gasimi saturate (doar 36% din totalul garsimilor sunt saturate, arata studiile) comparativ cu alte tipuri de carne.

Carnea de miel este foarte frageda, iar in aceasta perioada este foarte putin probabil sa fie veche, intrucat comerciantii taie mieii strict in preajma Pastelui. Totusi, daca iti faci cumparaturile in hipermarketuri, unde exista si produse din import, trebuie sa fii atenta la aspectul acesteia.

Astfel, carnea trebuie sa aiba o textura ferma si curata, de culoare roz, iar grasimea trebuie sa fie alba, in nici un caz galbena.

De preferat este sa alegi mieii care au o greutate de 10-15 kg (vii), intrucat carnea va fi mai usor digerata (mieii mai mici au carnea bogata in purine care ingreuneaza digestia).