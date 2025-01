Florin Salam a ajuns la spital! Artistul a trecut din nou prim momente dificile

Într-un live transmis pe TikTok, Salam a vorbit deschis despre starea sa de sănătate și cum a ajuns astfel.

„Am ajuns aici pentru a rezolva toate cele care s-au acumulat. Eram obosit, am băut mai mult decât ar fi trebuit și am ajuns într-un punct unde m-am epuizat. Am simțit că trebuie să fac o pauză pentru a-mi recăpăta energia și pentru a-mi curăța mintea și corpul”, a spus manelistul.

Florin Salam a adăugat că medicii i-au recomandat repaus total pentru câteva zile și că este hotărât să își revină rapid.

„Am atâția copii, am o familie mare, iar Dumnezeu m-a ales să fac ceva pentru toată lumea. E o mare responsabilitate. Nu mai e timp de greșeli. Nu vă mai pierdeți timpul cu greșeli, dăți-vă timp pentru viață”, a subliniat Florin Salam.