"Nu-i timp de nostalgii. Nu inca. Imediat e 27 ianuarie. In trei zile, se invarte "contorul" si varsta mea devine infinit-infinit, simbolul prieteniei si iubirii, adica 88. Ce tare mi se potriveste! Iubirea, Prietenia, Speranta, Bucuria, sunt cuvintele pe care pretuiesc cel mai mult pe lume si nu sunt doar niste…vorbe!

Am dat si am primit iubire de la voi toti,cei care imi sunteti alaturi cu gandurile voastre bune, cu prietenia pe care care mi-o aratati si care ma umple mereu de speranta unei alte zile, unui alt an plin de bucuria de a va vedea in sala de spectacol sau de a va sti in fata micului ecran", a scris popularul actor.