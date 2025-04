A murit actrița emblematică Patty Maloney, amintită pentru aparițiile sale în „Little House on the Prairie” și „Star Wars”. Fratele ei, Dave Myrabo, a transmis vestea tristă pentru The Hollywood Reporter, spunând că Patty și-a pierdut viața luni, 31 martie. „Pentru o persoană mică care a crescut într-o lume atât de mare, ea a făcut tot ce și-a dorit să facă”, a spus el.

Deși viața profesională a lui Patty Maloney a fost marcată de succese, sănătatea ei a fost afectată de mai multe probleme care i-au limitat capacitatea de a continua să lucreze în industria divertismentului. În 2010, Maloney a primit un diagnostic care i-a schimbat viața: degenerescență maculară legată de vârstă (AMD).