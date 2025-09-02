„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea pașnică a actorului canadian premiat și legendar Graham Greene”, a declarat Gerry Jordan într-un comunicat pentru CBC News. Postul a relatat că actorul a murit din cauze naturale, scrie BBC.

Greene a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar pentru rolul său din western-ul epic din 1990 al lui Kevin Costner, „Dances With Wolves”, unde l-a interpretat pe Kicking Bird.

El a fost membru al Națiunii Oneida, parte a Rezervației Six Nations din sudul Ontario.