Nu este prima dată când Aoki vine în România, fiind un artist recunoscut și îndrăgit de publicul român, care l-a întâmpinat mereu cu entuziasm la aparițiile sale anterioare. Prezența sa constantă pe scenele din țară confirmă conexiunea specială pe care a reușit să o stabilească cu fanii de aici.

În 29 noiembrie, DJ-ul revine în București după 8 ani, iar la Romexpo, Philip Morris România pregătește un show inedit pentru comunitatea IQOS sub umbrela aniversară Together X. Pe lângă energia creativă și mixurile electrizante sub semnătura Steve Aoki, evenimentul promite multe surprize membrilor comunității IQOS.

Together X este evenimentul care surprinde spiritul IQOS într-un festival al simțurilor dedicat comunității care va descoperi, cu această ocazie, și noile dispozitive în ediție limitată, create special cu ocazia aniversării. Așa cum s-au obișnuit deja, membrii comunității vor avea parte de o experiență completă în cadrul unui concept inovator, o descătușare de energie și o invitație la conectare sub magia lui Steve Aoki.

DJ nominalizat la Grammy, cunoscut pentru muzica sa electronică și pentru casa de discuri Dim Mak pe care a fondat-o în 1996, Aoki a început să-și diversifice brandul și să îl transforme într-un stil de viață. A dezvoltat colaborări și parteneriate cu mărci și companii importante, precum „Dragon Ball Z”, Hasbro sau Paramount Pictures. Cea mai recentă colaborare de prestigiu este cea cu brandul IQOS, de care se simte apropiat prin interesul lui pentru inovație, tehnologie și creativitate. Colaborarea cu IQOS a fost anunțată în cadrul evenimentului Together X care a avut loc în data de 19 octombrie 2024, în Japonia.

Anul acesta, IQOS sărbătorește un deceniu de la lansarea la nivel global alături de una dintre cele mai solide și mai fidele comunități consolidate vreodată în jurul unui brand.

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat adulților care altfel ar continua să fumeze sau să folosească produse cu nicotină.