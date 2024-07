Medicul Adrian Copcea, medic specialist diabetolog şi nutriţionist, spune că, în mare parte, excesele din alimentația noastră de astăzi sunt de vină pentru numărul tot mai mare de cazuri de obezitate. În plus, stilul de viață mult mai sedentar, combinat cu alimentele tot mai procesate, amplifică efectele fenomenului.

„Personal se întâmplă să îmi amintesc bine acea perioadă, inclusiv cozile la lapte, raţiile, pâinea împletită, dulciurile noastre din copilărie (inclusiv pufuleţii, pufarinele, bomboanele şi chiar glucoza, care se găsea sub forma unor tablete albe). Impresia noastră de acum, şi nu cred că ne înşelăm, este că per total mâncam mai sănătos. În ce sens? Mâncam mult mai mult în familie, mâncam mult mai puţin pe stradă, fructele şi legumele ni le amintim cu alte gusturi, mai puternice, şi asta, am spus-o mai devreme, denotă o mai bună calitate. Cu siguranţă, «E-urile» erau mai puţine, consumam mai multe alimente proaspete decât congelate (sau cele congelate le cunoşteam bine, pentru că erau cele puse pe iarnă în casele noastre)." a declarat diabetologul pentru monitoruldecluj.

Per total mulţi avem o amintire romantică legată de calitatea alimentelor dar nu s-a făcut niciodată o analiză ştiinţifică. Tot intuitiv şi fără a avea date pot spune că mâncam mai puţin, eram mai puţin stresaţi, făceam mai multă mişcare, socializam mai mult (iar socializarea este asociată cu longevitatea în foarte multe cercetări).

Eu am fost copil pe vremea lui Ceauşescu şi eram mai mereu afară, în aer liber, împreună cu toţi copiii de la blocurile din jur. Şi, o mărturisesc, nici nu îmi mai amintesc prea bine ce mâncam, mâncarea nu era atunci o preocupare şi în niciun caz o problemă pentru majoritatea covârşitoare a copiilor. Era în schimb o preocupare pentru părinţi care se confruntau cu un acces dificil, ceea ce, pe de altă parte, conducea la existenţa multor mese gătite, «economice». Eram cu toţii mai slabi, acesta este adevărul, ceea ce, indirect, ne spune că mâncam mai sănătos. Mai mult din constrângeri, e adevărat, dar se întâmpla asta”, spune specialistul.