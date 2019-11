Cum te asiguri că te muți cât mai ieftin și mai eficient?

De ce stres? Pentru ca orice mutare poate sa insemne pierderi de timp, bani si nervi.



Cei de la MoveOut.ro precizeaza ca exista solutii prin care acest stres poate sa fie eliminat si au creat un mic ghid care ii poate ajuta pe toti cei care se muta sa o faca ieftin si eficient.



Cei mai importanti pasi de care trebuie sa se tina cont pentru o mutare perfecta



1. Alegerea unor servicii de mutari. Este un pas peste care sar foarte multi oameni si fac foarte rau. Pare mai ieftina o mutare in regim propriu, cu automobilul din dotare sau cu ajutorul prietenilor, insa este destul de riscant pentru obiectele valoroase. De cele mai multe ori, se neglijeaza elementul de siguranta si se ajunge in noua locatie cu piese de mobila distruse sau cu vesela sparta. Este bine sa se aleaga o firma de mutari mobila si mutari internationale care poate sa ofere urmatoarele servicii:



- Poate sa monteze si sa demonteze piesele de mobilier;

- Poate sa ambaleze elementele fragile si sa le protejeze;

- Dispune de masini cat mai economice care elimina din costuri;

- Dispune de asigurari pentru tot ceea ce transporta.



2. Organizarea foarte buna a produselor mutate. O greseala uriasa facuta de multi oameni care se muta este faptul ca aleg sa mute absolut toate lucrurile dintr-o parte in alta. Din pacate, doar un mic procent din toate aceste lucruri vor fi folosite. Cea mai buna decizie este o organizare foarte buna si aruncarea sau donarea tuturor lucrurilor inutile. Procesul de mutare este echivalent cu un nou inceput, asadar, s-ar putea ca mobilierul foarte vechi sa nu isi mai gaseasca locul in noua casa sau accesoriile sa fie mult invechite. Aruncarea lucrurilor voluminoase poate sa insemne si o economie destul de serioasa.



3. Crearea unui program care sa se respecte. Nu in ultimul rand, trebuie sa se creeze un program cat se poate de strict. O mutare nu se poate face intr-o zi, ci trebuie sa fie inceputa cu cateva saptamani inainte de ziua mutarii. Este bine sa se faca o lista cu toate bunurile, sa se stabileasca acele bune ce merita pastrate si acelea care merita aruncate, sa se cumpere cutii, folie de protectie si toate accesoriile necesare pentru o mutare in deplina siguranta.



4. Luarea catorva zile libere de la munca. In zilele mutarii este bine sa se acorde toata atentia acestui proces.

Regula de baza insa, este aceea de a se apela la o firma de mutari care are toate instrumentele necesare pentru transferul in siguranta al tuturor bunurilor pe care cineva le vrea protejate.