1. Cum scapi de tantari acasa?

Tantarii intra pe usa sau pe geam, in case si apartamente, si pot provoca mancarimi tuturor membrilor familiei. De aceea, este foarte important ca in fiecare an sa iei toate masurile de precautie impotriva acestora, astfel incat sa poti dormi linistit alaturi de copii in fiecare noapte de vara.

Asadar, cum anume ne protejam de tantari in casa?

O prima masura de protectie anti tantari este reprezentata de instalarea plaselor la geamuri si la usile de balcon, ori terasa. Acestea trebuie sa ramana inchise pe toata perioada verii, astfel incat sa nu patrunda nicio insecta in interiorul caminului. Partea buna este ca geamurile pot fi deschise oricand, fara nicio problema, astfel incat sa patrunda in interiorul casei aer proaspat, curat.

O alta solutie impotriva tantarilor este reprezentata de pozitionarea unor plante carnivore, care sa prinde tantarii care patrund in interiorul casei, in vecinatatea gemurilor sau usilor pe unde pot intra. O astfel de planta nu este deloc costisitoare si poate contribui substantial la eliminarea insectelor pe timpul verii si nu numai.

2. Cum scapam de tantari - Solutii impotriva tantarilor pentru bebelusi si copii

Este foarte important ca cei mici sa fie cat mai protejati de tantari pe perioada sezonului calduros al anului, pentru ca acestia sa nu aiba parte de disconfort sau diferite alergii. De aceea, trebuie gasite cele mai bune protectii de tantari pentru exterior, astfel incat copiii si bebelusii sa nu fie piscati in timpul plimbarilor prin parc, de exemplu.

Prin urmare, daca iti doresti tot ceea ce este mai bun pentru copii tai si daca doresti ca acestia sa se simta excelent pe tot parcursul verii, este bine sa iei in considerare urmatoarele solutii impotriva tantarilor:

Bratara anti-tantari

Bratara anti-tantari este ideala atat pentru copii, cat si pentru adulti. Aceasta este foarte eficienta in tinerea la distanta a tantarilor, asa ca merita investitia.

Este un produs care nu trebuie sa fie neaparat pozitionat la mana sau picior, ci poate fi prinsa de rucsac, de haina sau de fermoarul de la buzunarul hanoracului. Aceasta isi face efectul in orice fel este agatata de copil.

Cu toate acestea, nu poate fi utilizata de catre persoanele cu alergii la Citronella.

Lotiune anti tantari

Copiii sunt predispusi la intepaturile de tantari, asa ca o lotiune cu Citronella poate scapa pielea copilasilor de piscaturile acestei insecte. O astfel de lotiune poate fi utilizata atat de copii si adolescenti, cat si de adulti. Este foarte eficienta pentru fiecare persoana in parte.

Trebuie retinut faptul ca acest produs trebuie sa fie utilizat doar de catre copiii cu varsta trecuta de 4 ani. Cu alte cuvinte, nu este un produs ideal pentru bebelusi.

