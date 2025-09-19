Cum s-au schimbat străzile Capitalei în ultimul deceniu

Bucureștiul rămâne un oraș cu un ritm alert de transformare, iar asfaltările și crearea de noi artere au modelat nu doar traficul, ci și modul în care se dezvoltă comunitățile. În timp ce sectoarele Capitalei au pus accent, în special, pe modernizarea infrastructurii existente, există și excepții care au schimbat radical harta urbană.

În Sectorul 1, administrația locală a accelerat după 2021 programul de modernizare, reabilitând zeci de artere și lansând un acord-cadru ce acoperă întreaga rețea de străzi. Sectorul 2 s-a concentrat pe intervenții punctuale în zone istorice și centrale, modernizând străzi precum Plantelor sau Mântuleasa, însă fără un impact masiv asupra numărului de kilometri noi. Sectorul 4 s-a remarcat prin lucrări spectaculoase de reconfigurare și prin deschiderea de drumuri noi care leagă cartierele sudice, în timp ce Sectorul 5 a intervenit mai ales pe străzi deteriorate, cu proiecte de refacere totală. Sectorul 6 a demarat în ultimii ani o campanie extinsă de reabilitare, acoperind aproape o sută de străzi într-o singură etapă.

Însă adevărata expansiune urbană s-a produs în Sectorul 3, unde administrația locală a reușit să construiască peste 50 de kilometri de străzi noi în ultimii ani, transformând zona de est a Capitalei într-un pol de atracție pentru tineri. Această dezvoltare a atras aici peste 100.000 de noi locuitori, în mare parte familii tinere, care au găsit nu doar locuințe noi, ci și infrastructură rutieră, educațională și de agrement modernizată. Extinderea masivă a rețelei stradale a permis dezvoltarea cartierelor rezidențiale și a deschis accesul către zone care până nu demult erau periferice sau greu accesibile.

Astfel, Bucureștiul oferă astăzi o imagine contrastantă: pe de o parte, sectoare preocupate să își repare și întrețină infrastructura existentă; pe de altă parte, un sector care a schimbat în mod vizibil geografia urbană, creând drumuri noi și atrăgând generații întregi de locuitori.
 