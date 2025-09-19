În Sectorul 1, administrația locală a accelerat după 2021 programul de modernizare, reabilitând zeci de artere și lansând un acord-cadru ce acoperă întreaga rețea de străzi. Sectorul 2 s-a concentrat pe intervenții punctuale în zone istorice și centrale, modernizând străzi precum Plantelor sau Mântuleasa, însă fără un impact masiv asupra numărului de kilometri noi. Sectorul 4 s-a remarcat prin lucrări spectaculoase de reconfigurare și prin deschiderea de drumuri noi care leagă cartierele sudice, în timp ce Sectorul 5 a intervenit mai ales pe străzi deteriorate, cu proiecte de refacere totală. Sectorul 6 a demarat în ultimii ani o campanie extinsă de reabilitare, acoperind aproape o sută de străzi într-o singură etapă.

Însă adevărata expansiune urbană s-a produs în Sectorul 3, unde administrația locală a reușit să construiască peste 50 de kilometri de străzi noi în ultimii ani, transformând zona de est a Capitalei într-un pol de atracție pentru tineri. Această dezvoltare a atras aici peste 100.000 de noi locuitori, în mare parte familii tinere, care au găsit nu doar locuințe noi, ci și infrastructură rutieră, educațională și de agrement modernizată. Extinderea masivă a rețelei stradale a permis dezvoltarea cartierelor rezidențiale și a deschis accesul către zone care până nu demult erau periferice sau greu accesibile.

Astfel, Bucureștiul oferă astăzi o imagine contrastantă: pe de o parte, sectoare preocupate să își repare și întrețină infrastructura existentă; pe de altă parte, un sector care a schimbat în mod vizibil geografia urbană, creând drumuri noi și atrăgând generații întregi de locuitori.

