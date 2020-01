Cum să optimizezi spațiul într-un dormitor mic (P)

Daca iti doresti sa castigi locuri suplimentare pentru depozitare si organizare in dormitoarele mici si, totodata, sa sporesti senzatia vizuala de spatiu, nu este nevoie de investitii mari, ci doar de creativitate si idei. De la rafturile montate pe perete, pana la aplicatiile rabatabile, se pot gasi idei foarte istete special concepute pentru a maximiza spatiul si a oferi locuri in plus de depozitare, ele fiind aplicabile indiferent de dimensiunile camerei. Planificarea atenta si inspirata sunt tot ceea ce este necesar pentru a maximiza potentialul unui dormitor mic. Arunca o privire la ideile urmatoare inainte de a incepe decorarea, ele fiind recomandate pentru optimizarea spatiului intr-un dormitor mic.

Limiteaza paleta de culori

In timp ce ideile de design moderne si de lux impun adesea necesitatea unei mese de toaleta cu oglinda, a unui loc de recreere sau a unui pat king-size in dormitor, nu uita ca functia principala a unui dormitor este aceea de a-ti oferi momente de odihna si relaxare. Din fericire, nu trebuie sa faci foarte multe lucruri pentru a obtine acest efect, chiar si in cazul unui dormitor de dimensiuni mici. O prima idee este aceea de a limita paleta de culori folosita, adica sa incerci sa mergi pe monocromie. Acest lucru nu inseamna sa folosesti aceasi culoare in intregul dormitor, ci nuante si texturi diferite ale acesteia. Si inca ceva - intotdeauna pentru un dormitor de dimensiuni mici alege culori deschise. Monocromia si culorile deschise creeaza senzatia de spatiu.

Alege patul potrivit

Majoritatea ideilor de decorare a dormitorului prezinta patul pe mijlocul camerei, lucru care te dezavantajeaza in cazul unui dormitor mic. Pentru a maximiza spatiul, aseaza patul in coltul camerei, creand astfel efectul unei zone de dormit, placuta si confortabila. Pentru a elimina senzatia de camera de student, foloseste-te de tabliile matlasate pe care le poti aseza la capul patului. Astfel vei crea un aspect mai elegant si mai cald pentru dormitorul tau. O alta idee ar fi sa renunti la pat in favoarea unei canapele extensibile. Asigura-te ca mobilierul din jur este usor astfel incat sa poat fi mutat cu usurinta pentru a gazdui un pat culisant. Daca ai o inaltime adecvata a camerei, ia in considerare posibilitatea de a construi un mezanin simplu care sa incorporeze zona de dormit pe o platforma ridicata cu rafturi sau etajere dedesubt.

Alege cu grija mobila de dormitor

Mobila de dormitor pentru camerele mici ar trebui sa indeplineasca cateva criterii. In primul rand cauta mobilier in dimensiuni potrivite si renunta la piesele de care te-ai putea lipsi cum ar fi noptierele. Daca ai un spatiu de depozitare pentru haine intr-un alt loc (cum ar fi un dulap incastrat in perete pe jol), poti renunta si la sifonier. Mobila ar trebui sa fie si ea monocroma si intr-o culoare deschisa. Pentru a castiga spatii suplimentare de depozitare, alege piese de mobilier cu dubla functionalitate, cum ar fi un pat de dormitor cu sertare dedesubt, sau cu rafturi. De asemenea, mai poti castiga spatiu suplimentar cu rafturile spuspendate sau piesele rabatabile care se pot strange si ascunde cand nu sunt utilizate si, totodata, nu uita de dulapurile cu usi glisante care pot fi acum de mare ajutor. Acceseaza link-ul http://www.dorinadimagli.ro/proiect/ghid-de-amenajare-dormitor/ pentru mai multe idei.

Nu obstructiona lumina naturala

Orice camera de dimensiuni mici va parea mai spatioasa daca este bine luminata, motiv pentru care lumina naturala nu trebuie obstructionata. Acelasi lucru este valabil si pentru un dormitor. Nu bloca fereastra si orienteaza-te catre perdele si draperii deschise la culoare care sa permita trecerea si filtrarea placuta a luminii. Totodata, alege corpurile de iluminat fixate in perete si renunta la veioze sau lampadare care ocupa spatiu suplimentar.

Maximizeaza spatiile de depozitare

Ideile pentru maximizarea spatiilor de depozitare sunt variate si interesante. Poti alege corpurile de mobilier cu sertare care sa te ajute sa organizezi mai bine lucrurile, patul cu cutii de depozitare si, intotdeauna, te poti ridica pe verticala cu rafturile suspendate, cuburile sau fagurii din lemn care nu au numai rol decorativ, ci pot fi si foarte practici. Nu uita de ideea de plasare a patului pe o platforma inaltata sub care sa ai rafturi sau sertare de depozitare. O alta metoda pentru maximizarea spatiului de depozitare este sa pastrezi o ordine desavarsita in dormitorul tau si sa inveti sa impachetezi cu maxima eficienta piesele de imbracaminte, lenjeriile sau paturile. Vei ramane surprins sa vezi cat de mult spatiu se castiga prin organizarea cat mai atenta a lucrurilor.

Joc de oglinzi

Oglinda, pe langa faptul ca sporeste luminozitatea din camera, creeaza si senzatia de spatiu suplimentar. Pentru a castiga mai mult spatiu vizual in dormitorul tau, nu ezita sa te joci cu una sau chiar doua oglinzi. Aseaza-le in asa fel incat sa reflecte lumina naturala sau lumina corpurilor de iluminat si sa creeze si un ambient placut in dormitorul tau.

Perdele si draperii

Creeaza iluzia de spatiu agatand perdelele si draperiile cat mai aproape de tavan. Este un truc pe care designerii il folosesc cu succes, el avand darul de a pune accent pe verticalitate si a duce privirea in sus. O alta idee utila ar fi aceea de a alege culoarea perdelelor astfel incat sa se asorteze cu peretii. Perdelele si draperiile in culori apropiate cu zugraveala, sunt foate placute si moderne mai ales in spatiile mici si nu distrag ochiul cu culori contrastatante. Pentru a observa cum poti folosi perdelele si draperiile intr-un dormitor mic, acceseaza link-ul https://www.forbes.com/sites/houzz/2014/10/21/10-tips-to-make-a-small-bedroom-look-great/#1ce0857171b1.

Foloseste aceste idei pentru a trasforma un spatiu mic si inghesuit intr-un loc de relaxare practic si armonios, cu solutii inteligente de depozitare si scheme de design inspirate. In acest mod, chiar si cea mai umila camera poate deveni un dormitor mic si confortabil, iar utilizarea inteligenta a mobilierului il poate transforma intr-un spatiu multifunctional cu zone utile pentru depozitare.