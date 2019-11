Cum să îți găsești marea iubire, în funcție de zodie. Horoscopul cuplului perfect

Iată câteva mici indicii în funcție de zodie, care să ne facă mai ușoară căutarea. Restul depinde de noi și de dorințele noastre.



Berbec



Femeia Berbec are nevoie de un bărbat pasional, pe care să-l admire și care să o facă să se simtă mereu dorită și indispensabilă. Zodiile de foc, Leul și Săgetătorul, i se potrivesc cel mai bine. Are nevoie de o persoană încrezătoare, asertivă și îndrăzneață, dar căreia să nu-i lipsească romantismul. În plus, trebuie să-și înfrâneze nerăbdarea și să caute cu atenție, dacă vrea să-și găsească marea iubire, nu doar o aventură pasageră.



