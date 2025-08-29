În ciuda notorității obținute ca un campion al tatuajelor, Leandro de Souza a declarat că nu se mai simțea confortabil în postura de „atracție de circ”. După ani de luptă cu dependența de droguri, perioade petrecute în adăposturi și dificultăți în găsirea unui loc de muncă, el a început un proces dureros de îndepărtare a tatuajelo, documentat pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Leandro de Souza (@leandrodesouzabless)

Îndepărtarea tatuajelor implică sesiuni cu trei tipuri de laser, iar Souza recunoaște că „durerea este îngrozitoare, indiferent de câtă anestezie se folosește”. Până acum, a trecut prin cinci proceduri, iar studioul Hello Tattoo din São Paulo i-a oferit sprijin gratuit, considerând că transformarea sa este mai mult decât estetică – este un act de vindecare interioară, scrie People Magazine..

Motivat de dorința de a-și recâștiga custodia mamei sale și de a-și susține fiul, Souza caută acum un loc de muncă stabil. Deși nu condamnă tatuajele, el le consideră incompatibile cu noua sa identitate spirituală.