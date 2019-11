Cine este frumoasa antreprenoare care va reprezenta România la Miss Universe 2019

Dorina are 26 de ani, 1.75 m inaltime iar dimensiunile sale sunt 89-61-90. Dorina este nascuta in Bucuresti, a locuit in Iasi pana in anul 2015, iar in prezent locuieste de 4 ani in Shanghai, China. Dorina este poliglota, fiind singura dintre cele 90 de concurente prezente in Miss Universe 2019 care vorbeste fluent 5 limbi: romana, engleza, chineza, italiana si spaniola.

Din punct de vedere profesional, Dorina si-a inceput activitatea in 2014 ca si avocat in cad uneia dintre cele mai prestigioase firme de avocatura din Florenta (Italia). In 2015 dupa ce s-a mutat in China, a activat ca si consultant in cadrul unei companii specializate in comert international, in Shanghai (China).

Fiind pasionata de diplomatie, drept international si relatii internationale, Dorina a decis sa se perfectioneze in aceste domenii ocupand in 2017 postul de Asistent al Consulului Romaniei din cadrul Consulatului Romaniei din Shanghai (China) iar in 2018 postul de membru al Comisiei Economice si Sociale a Organizatiei Natiunilor Unite pentru Asia si Pacific (United Nations ESCAP) in Bangkok (Tailanda), fiind singura aleasa dintre 600 de candidati.

Incepand cu 2019 Dorina face primii sai pasi catre antreprenoriat, infiintand in Shanghai (China) o companie specializata in promovarea turismului romanesc si a traditiilor romanesti in China, avand ca si obiectiv atragerea turistilor chinezi dar si a investitorilor chinezi in Romania.