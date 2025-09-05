Spre deosebire de rețeta clasică românească, thailandezele folosesc în compoziție pastă de curry roșu, ghimbir proaspăt ras, sos de pește și coriandru verde. În loc de pâine sau pesmet, adaugă amidon de porumb, care oferă chiftelelor o textură ușor elastică, dar extrem de crocantă după prăjire.

Un alt truc este prăjirea în baie de ulei bine încins, pentru a sigila aromele în interior, menținând exteriorul crocant fără a absorbi prea mult ulei. Rezultatul? Chiftele parfumate, picante, cu o crustă perfectă. Un deliciu care ar putea reinventa preparatul tradițional din bucătăria românească.

Chiftele thailandeze – rețetă simplă, aromată și crocantă

Ingrediente:

-500 g carne tocată (de pui sau porc)

-1 lingură pastă de curry roșu

-1 ou

-2 linguri amidon de porumb (sau făină de orez)

-1 lingură sos de pește

-2 căței de usturoi tocați fin

-1 linguriță ghimbir proaspăt ras

-2 linguri coriandru verde tocat (sau pătrunjel, dacă nu ai)

-sare și piper după gust

-ulei pentru prăjit

Mod de preparare:

Într-un bol mare, amestecă toate ingredientele până obții o compoziție omogenă. Dacă este prea moale, mai adaugă puțin amidon. Formează apoi chiftele mici, rotunde sau plate.

În continuare, încinge uleiul într-o tigaie adâncă sau wok și prăjește chiftelele la foc mediu spre mare, până devin aurii și crocante la exterior (aprox. 3–4 minute pe fiecare parte).

Scoate-le pe un șervet absorbant și servește-le calde, alături de un sos sweet chili, sos de soia sau o salată proaspătă cu lime.

Pentru un plus de aromă, gospodinele din Thailanda adaugă uneori puțină coajă rasă de lime în compoziție. Pe de altă parte, dacă doriți o variantă mai light, acestea se pot coace și la cuptor, la 200°C, timp de 20–25 de minute.

