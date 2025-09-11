Charlie Sheen șochează din nou. Beat și drogat, a fost lăsat să "piloteze" un avion cu 400 de pasageri

Charlie Sheen in rolul titular din comedia Hot Shots (Profimedia)
Controversatul actor american Charlie Sheen revine în atenția publicului cu o declarație șocantă, făcută chiar în debutul unui documentar care îi este dedicat. Fostul star din „Doi bărbați și jumătate” povestește cum, aflat sub influența alcoolului și a drogurilor, a fost lăsat de piloți să preia manșa unui avion cu 400 de pasageri, timp de câteva minute. Sheen, cunoscut pentru excesele sale alcoolice și narcotice, dar și pentru viață sexuală haotică, și-a ruinat cariera în momentul în care era cel mai bine plătit actor de la Hollywood.

„Eram complet dus... și totuși m-au lăsat să pilotez câteva minute,” spune actorul, într-un fragment din documentarul Netflix care a stârnit reacții intense în rândul publicului și al experților în aviație.

Autoritățile din domeniul aviației nu au comentat încă incidentul, iar contextul exact al întâmplării rămâne neclar. Totuși, declarația și modul în care a fost făcută a devenit deja unul dintre cele mai discutate pasaje ale documentarului.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar mulți se întreabă dacă este vorba despre o exagerare, o amintire distorsionată sau un episod real care a fost trecut cu vederea.

Noul documentar se concentrează tocmai pe momentele de exces, decădere și redresare ale lui Sheen, oferind o privire nefiltrată asupra celebrității și autodistrugerii.