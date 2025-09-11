„Eram complet dus... și totuși m-au lăsat să pilotez câteva minute,” spune actorul, într-un fragment din documentarul Netflix care a stârnit reacții intense în rândul publicului și al experților în aviație.

Autoritățile din domeniul aviației nu au comentat încă incidentul, iar contextul exact al întâmplării rămâne neclar. Totuși, declarația și modul în care a fost făcută a devenit deja unul dintre cele mai discutate pasaje ale documentarului.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar mulți se întreabă dacă este vorba despre o exagerare, o amintire distorsionată sau un episod real care a fost trecut cu vederea.

Noul documentar se concentrează tocmai pe momentele de exces, decădere și redresare ale lui Sheen, oferind o privire nefiltrată asupra celebrității și autodistrugerii.