Celebra cântăreață sârbă Ceca a provocat un uriaș scandal cu tentă naționalistă. Gestul care a reaprins tensiunile dintre bulgari și macedoneni – VIDEO

Ceca este cea mai de succes artistă din Balcani (Profiemdia)
Celebra vedetă sârbă de turbofolk, Ceca Velickovici, se află în centrul unui uriaș scandal după ce s-a înfășurat în steagul Bulgariei în timpul unui concert susținut în Macedonia de Nord. Gestul a stârnit o reacție imediată și vehementă din partea unei părți a publicului, dar și dezbateri aprinse pe rețelele de socializare, în contextul relațiilor tensionate dintre Sofia și Skopje.

Gestul cântăreței n-a fost deloc bine primit, iar din rândul spectatorilor s-au auzit huiduieli. Potrivit presei locale, unii dintre participanți au părăsit sala în semn de protest. În ciuda reacțiilor ostile, Ceca (Țeța) și-a continuat spectacolul, notează Aktuelo.

@dukymon #viral #fyp #viralvideos #ceca #macedonia ♬ Smooth Strut (Syn) - Ah2

Scuzele artistei: „Suntem uniți de dragostea pentru cântec”

După concert, vedeta sârbă a comentat incidentul în fața presei, explicând că acceptă întotdeauna cu bucurie steaguri din partea publicului și că nu a avut nicio intenție să transmită mesaje politice sau să jignească autoritățile.

Reacții și comentarii politice pe rețelele de socializare

La scurt timp, o fundație care apără interesele etnicilor bulgari din Macedonia a transmis că incidentele reprezintă o demonstrație a „urii patologice față de tot ce este bulgar, alimentată sistematic în Republica Macedonia de Nord de astăzi”. Organizația a solicitat un „program european pentru reabilitarea societății nord-macedonene” și a subliniat că peste 1.500 de cetățeni bulgari locuiesc doar în orașul Veleș.

De cealaltă parte, mulți utilizatori macedoneni au acuzat-o pe Ceca de provocare deliberată și lipsă de respect. Au apărut comentarii precum: „De Halloween m-am deghizat în bulgar. Tu?”.

 