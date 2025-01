Cand discuti cu persoane nervoase, instinctul tau ar putea sa te impinga sa incerci sa le calmezi. Totusi, unele cuvinte vor functiona mai degraba ca declansatori, decat ca instrumente de conciliere.

Dr. Ryan Martin este psiholog si expert in emotii, iar specializarea sa este tocmai gestionarea nervilor, fiind cunoscut si drept Profesorul Furiei (Anger Professor). El ne invata cum sa ne gestionam propriile stari provocate de nervozitate, dar si cum sa procedam cand avem un conflict cu cineva care s-a enervat.

Care sunt cele doua cuvinte pe care n-ar trebui sa i le zicem unei persoane nervoase

Invitat la podcastul HuffPost „Am I Doing It Wrong?”, moderat de Raj Punjabi si Noah Michelson, Dr. Ryan Martin a explicat ca exista doua cuvinte care n-ar trebui sa fie folosite in cadrul unei discutii aprinse.

„Calmeaza-te”

Potrivit expertului, aceasta fraza este adesea perceputa ca o minimizare a sentimentelor persoanei si poate duce la escaladarea furiei, deoarece cel suparat simte ca nu i se valideaza emotiile. Putem transmite mesajul ca nu luam in serios ce simte persoana respectiva. De multe ori, cei care sunt furiosi simt ca au motive intemeiate sa reactioneze intr-un anumit fel, iar ignorarea acestora le poate creste frustrarea.

In plus, cand spunem „calmeaza-te” poate fi perceput ca un ordin sau ca o incercare de a controla persoana, ceea ce poate duce la o reactie defensiva. In loc sa se simta intelesi, oamenii pot deveni si mai tensionati si mai furiosi, deoarece simt ca le sunt incalcate limitele.

„Niciodata in istoria «calmarilor», «calmeaza-te» nu a calmat pe cineva. Adesea, atunci cand spui cuiva „calmeaza-te” o zici cu vocea ridicata si celalalt va striga inapoi catre tine”, a declarat Martin.

„Relaxeaza-te”

Acesta este un alt cuvant care n-are ce cauta intr-o cearta. Desi poate parea o sugestie mai blanda sau mai prietenoasa, ea are efecte similare asupra celor care se afla intr-o stare de nervozitate sau furie.

„Relaxarea” poate fi perceputa ca o simpla incercare de a reduce importanta emotiilor cuiva, ceea ce poate face ca persoana sa se simta invalidata. In loc sa li se ofere validitate emotiilor lor, se sugereaza ca nu ar trebui sa fie suparati sau ca ar trebui sa scape rapid de acele sentimente. In loc sa ajutam persoana sa se calmeze, aceasta fraza nu ofera nicio solutie sau un mod clar de a face fata furiei. Mai degraba, este o simpla instructiune, care nu ofera un sprijin real.

Cum sa gestionezi conflictele, conform „profesorul furiei”, Dr. Ryan Martin

„Este recomand sa te retragi putin si sa incepi sa vorbesti mai incet decat in mod normal. Cand comunici pe un ton putin mai bland, oamenii isi vor ajusta involuntar propriul ton. Acest lucru este inradacinat in istoria noastra evolutiva, ca tindem sa ne potrivim cu oamenii din jurul nostru in ton. Folosind aceasta tehnica manipulezi cumva discutia in avantajul tau”, spune expertul.

In loc de a-i cere cuiva sa se calmeze, este recomandat sa arati empatie si sa asculti activ, exprimandu-ti intelegerea fata de cum se simte cealalta persoana. Vei avea mai mult de castigat cand tu esti cea care abordeaza situatia intr-o maniera calma, in loc de a-i cere celuilalt sa se calmeze.

Sursă: andreearaicu.ro