Cea mai simplă rețetă de colivă

Pe vremuri nu se prea gasea arpacas si mama trebuia sa cumpere grau de la tarani. Graul fierbe mai greu si de multe ori nu absorbea cum trebuie apa din jur, chiar daca era lasat peste noapte „la umflat”, dupa fierbere. In acel caz mama trecea prin masina de tocat 1/4 din graul fiert si-l transforma intr-o pasta cu rol de liant (lipici), avand menirea de a lega coliva.

Arpacasul fierbe repede, in 15-20 de minute, exact cat un orez. Graul fierbe in peste 40-50 de minute. Proportiile arpacas/apa sunt de 1:3 adica la 1 kg de arpacas am pus 3 L de apa rece cu putina sare. Sarea este necesare pentru a da un gust placut. Asa arata arpacasul folosit de mine (de la Atifco).

CATA COLIVA IESE DIN 1 KG DE ARPACAS SAU GRAU? CATE GRAME ARE UN PAHAR DE COLIVA?

Sambata trecuta i-am facut („ridicat”) parastasul de 7 ani bunicului meu si a trebuit sa fac coliva. Nu este pentru prima data cand o fac. Cred ca in ultimii 10 ani tot eu am facut colivele familiei, preluand stafeta de la mama. A fost insa pentru prima data cand am cantarit totul exact ca sa va pot oferi o reteta corecta. Multa lume nu stie cata coliva trebuie facuta in functie de numarul de pahare pe care doresc sa le ofere pomana, de colivele preotilor etc.

Din 1 kg de arpacas uscat ies cca. 5 kg de coliva finita (fiarta, indulcita, amestecata cu nuca si arome). 1 pahar de plastic „stas” cu coliva cantareste cca. 150 g. Coliva pentru preot se face cam la 1,5 – 2 kg. Daca o scadem pe aceasta (sa zicem 1,5 kg) din cele 5 kg ramanem cu 3,5 kg impartita in 22-23 de pahare (a cate 200 ml si cantarind cca. 150 g fiecare). Am facut aceste calcule ca sa va faceti o idee despre cantitatea necesara de coliva. Eu am facut portie dubla (din 2 kg de arpacas).

Pe langa coliva se ofera vin rosu si cate un colacel. Puteti sa-i comandati sau sa-i faceti si pe ei in casa

Am sa va dau cantitatile pentru 1 kg de arpacas din care veti obtine 5 kg de coliva. Tineti cont ca graul fiert are nevoie de 8-10 ore de racorire (in oala) asa ca prepararea colivei se va intinde pe 2 zile.

Sursa: Savoriurbane.ro