Berbec

Energica si pasionala nativa a acestui semn de foc s-a nascut pentru a domina din toate punctele de vedere. Dupa o zi in care a dat cateva ordine la serviciu si i-a facut observatie vreunui subaltern care nu a dat dovada de implicare in ceea ce avea de facut, femeia Berbec va avea destula energie ramasa pentru a-si satisface partenerul si pentru a-i oferi acestuia momente de neuitat in dormitor. Desigur ca si de aceasta data ea va dori sa preia fraiele situatiei.

Cand vine vorba despre fantezia sexuala preferata, un rol de Dominatrix nu ar deranja-o cu siguranta, iar pe partener l-ar surprinde intr-un mod placut.

Taur

Femeile nascute in acest semn de pamant sunt guvernate de planeta Venus, asa ca nu este de mirare ca ele cunosc tainele amorului si se pricep sa isi duca partenerul pe culmile extazului. Fiind si pricepute intr-ale gastronomiei, fanteziile sexuale ale acestor native vor implica, desigur, si un ingredient din bucatarie, fie ca este vorba despre frisca ori ciocolata.

Gemeni

Dinamica nativa din zodia de aer a Gemenilor vrea sa incerce mereu ceva nou, asa ca nu se va teme sa recurga la jucarii si jocuri erotice. De asemenea, una dintre fanteziile ei sexuale implica preludiul prelungit, care poate fi inceput prin conversatii incitante, purtate chiar si prin telefon.

In dormitor, ii place sa fie surprinsa cu noi pozitii incitante, pe care va fi incantata sa le experimenteze.

Rac

Racii, guvernati de elementul apa si de astrul noptii, Luna, sunt sensibili, insa ascund o pasiune care se va dezlantui in momentele fierbinti. Le plac mangaierile si saruturile pe gat , iar sexul in alte locuri din casa decat in clasicul dormitor le va inteti flacara pasiunii.

Un partener care poate da dovada de empatie este perfect pentru femeia Rac, deoarece ea nu are obiceiul de a-si exprima dorintele, ci i se pare mai incitant ca acestea sa ii fie ghicite.