La 1 februarie se sărbătorește Trif cel Nebun (Trifonul), patronul omizilor și al tuturor insectelor periculoase pentru recolte, în special lăcustele).

În această zi livezile și grădinile se stropesc cu agheasmă, iar femeile dau de pomană câte o strachină de mălai sperând că acestea vor mânca mălaiul și vor salva culturile.

În rugăciunea sfântului, cunoscuta și sub denumirea de "Molitfele Sfântului Trifon", se spune și cauza pentru care insectele dăunătoare sunt blestemate și alungate: "… ca să nu stricați via, nici holda, nici gradina, nici pomii și nici legumele robului lui Dumnezeu. (…) Să nu stricați nici holda, nici via, nici gradina, nici orice pom roditor și neroditor; nici frunza legumelor să nu stricați din cuprinsul și locul robului lui Dumnezeu, se spune în rugăciunile adresate sfântului ocrotitor al livezilor și grădinilor.