Chiar termenul de „adaptogen” vine de la calitatea produselor respective de a acționa în dublu sens împotriva stresului, prin compuși speciali ce pot fi relaxanți sau stimulanți, în funcție de nevoile organismului.



Consumați sub formă de alimente, suplimente, tincturi sau ceaiuri, adaptogenii sunt folosiți de secole în medicina tradițională chineză și indiană, iar pe această cale au revenit în actualitate.



Adaptogenii nu sunt toxici și nu au efecte secundare negative, dar nici nu sunt acceptați de întreaga comunitate medicală, deoarece nu există suficiente dovezi științifice care să susțină eficacitatea lor. De asemenea, efectul depinde de calitatea produsului în sine, cât și de perioada de utilizare.



Printre cele mai cunoscute plante adaptogene se numără:



Ginsengul, care are efecte energizante, antioxidante, antiinflamatoare și imunostimulatoare.



Rhodiola, care îmbunătățește performanța fizică și mentală, reduce oboseala, anxietatea și depresia.



Schisandra, care protejează ficatul, rinichii și plămânii, stimulează memoria și atenția, reglează tensiunea arterială și glicemia.



Ashwagandha, care reduce stresul, inflamația și insomnia, îmbunătățește fertilitatea și libido-ul, regenerează țesuturile nervoase.



Reishi, care are proprietăți antitumorale, antivirale, antibacteriene și antialergice, reglează sistemul imunitar și hormonal, calmează mintea și spiritul.



Specialiștii atrag atenția că orice cură cu astfel de produse trebuie să se facă la recomandarea unei persoane autorizate și să ținem cont de faptul că efectele sunt influențate de stilul de viață și starea de sănătate generală.