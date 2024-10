În 2024, ziua de 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei, reprezintă o zi liberă conform legislației muncii. Cu toate acestea, în acest an, sărbătoarea cade într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că angajații nu vor primi o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii, așa cum s-ar fi întâmplat dacă ar fi picat într-o zi lucrătoare.

De asemenea, luna decembrie va aduce și ea o situație similară. Ziua Națională a României, sărbătorită pe 1 decembrie, cade într-o duminică, o zi care ar fi fost liberă oricum. Astfel, în această perioadă, angajații români nu vor beneficia de zile libere suplimentare față de weekendurile obișnuite.

Zile libere în 2025

Privind spre anul următor, angajații din România vor avea parte de mai multe zile libere. Anul 2025 va aduce două zile suplimentare de concediu. Începând cu luna ianuarie, bugetarii se vor bucura de o săptămână de vacanță în plus, urmând să revină la muncă abia pe 8 ianuarie. În plus, în luna mai, aceștia vor beneficia de o zi liberă în plus, pe 2 mai, care va fi acordată pe lângă sărbătorile legale. Acest proiect de lege este în curs de promulgare.

Așadar, în timp ce anul 2024 nu oferă multe zile libere în plus, anul 2025 promite mai multe ocazii de odihnă pentru angajații din România.