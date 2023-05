Ce înseamnă când visezi şoareci sau şobolani:

- Daca visezi soareci in casa, inseamna ca rudele sau prietenii apropiati te vorbesc pe la spate si uneltesc impotriva ta. Soarecele in casa din vis anunta si pagube materiale.

- Daca visezi un sobolan in casa, este semn rau, acesta prevestind certuri si minciuni in interiorul familiei sau prieteni foarte apropiati care iti vor face rau prin vorbe neadevarate. Simbolizeaza o comunicare precara cu persoanele apropiate din jurul tau.

- Daca visezi un soarece sau un sobolan care roade mobila sau obiecte din casa, este semn ca urmeaza sa pierzi o suma de bani sau ca vei fi pagubit si exista posibilitatea ca persoana care iti face rau sa fie chiar din anturajul tau.

- Daca visezi un soarece sau sobolan care umbla pe masa, este semn ca sporul casei tale este in pericol. Incearca sa-ti planifici mai bine bugetul si sa nu dai bani cu imprumut.

- Daca in vis vezi soareci sau sobolani care iti intra pe geam in casa inseamna ca vecinii tai te barfesc si sunt cu ochii pe gospodaria ta. Acest vis poate simboliza si greseala sau remuscarea de a fi prea prietenos cu strainii sau de a lasa pe altii sa se amestece in treburile tale. Atentie la prietenii fatarnici din jurul tau si incearca sa nu mai deschizi usa tuturor celor care bat in ea.

- Daca visezi soareci sau sobolani care fug spre usa, inseamna ca poti primi niste vizite neasteptate de la persoane pe care nu-ti face o deosebita placere sa le intalnesti.

- Daca te visezi inconjurat de soareci, atunci este semn clar ca in jurul tau ai prieteni falsi si prefacuti. De asemenea, acest vis poate traduce o inselaciune, iar daca mai multi sobolani te inconjoara, poti fi inselat chiar de partenerul de viata. Acest gen de vis poate simboliza si amanta sau femeia de moravuri usoare care ii da tarcoale sotului si-l ispiteste.

- Visul in care te vezi prinzand soareci sau sobolani este semn bun, avertizandu-te ca ai scapat de ghinioanele din viata ta si ca urmeaza un drum lin. In functie de marimea vietatii, iti poti da seama de anvergura evenimentelor depasite sau de gravitatea conflictelor traite.

- Daca prinzi un soricel in vis, pregateste-te de casatorie sau, daca esti singura, pregateste-te sa-ti cunosti jumatatea, caci acest vis indica faptul ca vei intalni o persoana care te va iubi si te va face fericita.

pentru tine, poti fi pusa intr-o situatie rusinoasa sau jenanta.

- Daca te vezi in vis tinand in mana un soarece, este semn bun, indicand fie ca tu vei ramane insarcinata, fie ca o prietena buna va ramane gravida.

- Soarecele negru din vis este semn ca un prieten, vecin, ruda iti fura din casa.

Sursa: tonica.ro