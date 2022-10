Orezul conține vitamina B care stimulează repararea celulelor și îmbunătățește circulația sângelui la nivelul tenului.

Ai nevoie de 2-3 linguri de orez pe care îl gătești până devine moale, apoi separi apa în care a fiert orezul și o pui într-un castron, apoi, spală orezul și pune câteva linguri de lapte cald și amestecă cu 2 linguri de miere. Pune un strat gros de mască pe față, apoi așteaptă o oră și clătește-te cu apă caldă, potrivit doctorulzilei.ro.

În plus, apa în car ai fiert orezul este foarte hidratantă, are foarte mulți anti-oxidanți și are proprietatea de a absorbi razele ultra-violete, care ne rănesc tenul.

Ține apa de la orez în frigider și clătește-te cu ea de două ori pe zi.