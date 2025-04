Ce șofer ești în funcție de poziția mâinilor pe volan.



1. Soferul este o persoana disciplinata si increzator in sine.

Soferii care tin volanul in acest fel nu prea le place sa vorbeasca in timp ce conduc, pe de alta parte, sunt foarte prevazatori, ajung cu bine la destinatie, arata blogrulote.ro.

2. Soferul nu este foarte increzător si poate avea un pic mai putină incredere in sine si cu o tendinta de a se gandi la situatii periculoase. Cel mai adesea, aceasta pozitie este insoțita de o inclinare a corpului înainte si de manevre haotice pe drum.

3. Soferul stie ce vrea si mai ales stie destinatia.

Este vesel și amabil. Conduce cu usurinta și naturalete, nu este contrariat sa vorbeasca cu pasagerii, dar, in acelasi timp, reactioneaza mereu la timp la schimbarile ivite de pe traseu. Drumul va fi distractiv, rapid si sigur.

4. Soferul cu aceasta pozitie a mâinilor indica incapatanare si curaj nesabuit.

El vede greselile altora mai degraba decat pe ale sale. Chiar si tinerea de volan indica faptul ca este o persoana incapatanata careia ii place sa critice greselile altora.

5. Soferul cu acest tip de pozitionare a mainilor este unul pentru care trebuie sa te inarmezi cu multa rabdare, fiind un pesimist. Pe drum, nu are nevoie de interlocutori, ci de un ascultator, pentru a rabufni despre soarta destinului sau.

6. O pozitie tipica unui sofer prea increzator.

Asa tin volanul soferii experimentati si increzatori in sine, care sunt, de asemenea, mari insotitori pe drum, iar in cazul unor probleme neasteptate, se concentreaza pe deplin pentru rezolvarea acestora.

7. Soferul este un visator incurabil, care nu are nicio problema sa renunte la volan în timpul unei explicatii entuziaste. Pe parcurs, va discuta animat, uneori gesticuland cu mainile si intorcandu-se catre interlocutor. Nu orice pasager il poate suporta.

8. Acest sofer este cosmarul tuturor pasagerilor. Este nervos si suparat de fiecare lucru, oricat de mic ar fi. Adesea gesticuleaza furios si striga la alti soferi din trafic.