Dacă ar fi să alegem între fasolea albă şi cea roşie şi ne-ar interesa beneficiile asupra sănătăţii organismului nostru, ar trebui s-o alegem pe cea roşie, arată experţii.

Nutriţionistul arădean Sorin Balaban spune că fasolea uscată are numeroase beneficii pentru sănătate.

"Indiferent de tipul pe care îl folosim, pot să vă spun că fasolea are un conţinut ridicat de proteină vegetală. Faţă de fasolea albă, cea roşie conţine în plus antioxidanţi. Aceştia încetinesc îmbătrânirea celuleor, luptă împotriva cancerului etc. De altfel, culoarea roşu aprins apare tocmai de aici, de la aceşti antioxidanţi. În plus, conţinutul de enzime al boabelor roşii de fasole le face mai apreciate, aceastea ajutând la buna funcţionare a intestinelor", spune Sorin Balaban.