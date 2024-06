Renumitul Doctor Cezar a discutat, în exclusivitate în cadrul unei emisiuni TV, despre motivele pentru care dietele nu funcționează întotdeauna și ce trebuie să facem în astfel de situații.

„Aceste programe, aceste diete, ne limitează foarte mult și ne stresează. Apar variabile în viața noastră care ne strică planul, socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din târg. De aceea dietele nu funcționează. Aceste planuri anticipative îți spun ce o să mănânci vinerea viitoare, neluând în considerare variabilele din această perioadă: cât dormi, cât stres ai, dacă te-ai certat cu cineva în perioada asta," explică doctor Cezar.

Stresul și variațiile din viața de zi cu zi pot influența glicemia și consumul de nutrienți din organism. „Dacă ești surmenat, vei consuma resurse diferite față de acum două săptămâni, când ai luat planul de la nutriționist," adaugă el.

Ce este de făcut în acest caz

„De ce există aceste diete? Pentru că ele, în prima săptămână sau lună, chiar dau rezultate vizibile pe cântar. Dar rezultatele metabolice nu le vede nimeni. Ce modificări se întâmplă în interiorul celulelor nu se văd și acestea încep să se manifeste mai târziu," explică doctor Cezar.

Hormonii responsabili de foame și sațietate au o memorie de cel puțin un an de zile. Corpul își amintește starea metabolică de acum un an. „Dacă te apuci de o dietă sau de un nou stil de viață, trebuie să-l urmezi cel puțin un an de zile pentru a obține rezultate durabile," subliniază medicul.

Astfel, pentru a depăși pragul de stagnare în dietă, este important să înțelegem că dietele rapide nu oferă soluții pe termen lung. O schimbare durabilă necesită un angajament pe termen lung și adaptarea la variabilele din viața de zi cu zi. Consistența și răbdarea sunt esențiale pentru a vedea schimbările dorite atât la exterior, cât și la nivel metabolic.