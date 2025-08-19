Liliacul (26-iulie- 22 august)

Acești nativi sunt extrem de curioși. Astrologul spune că destinul acestor nativi este acela de a trage concluzii în urma unor dovezi. Sunt persoane care se aruncă în "întuneric" cu mult curaj și în majoritatea cazurilor vor găsi o cale de ieși la lumină. Sunt persoane întreprinzătoare care se împotrivesc sorții.

Scorpionul, în zodiacul maiaș (23 august - 19 septembrie)

Aceste persoane dau dovadă de un caracter extrem de analitic și un spirit de observașie foarte dezvoltat și sunt mereu pregătiți să atace acolo unde doresc să obțină ceva. Au propria lor filozofie de viață, deoarece trebuie să găsească soluții rapide pentru a putea ieți din orice impas, conform sursei.

Căprioara (20 septembrie -17 octombrie)

Aceste persoane au atât puncte forte, cât și puncte slabe. Nu au rezistență din punct de vedere fizic, dar caracterul lor este seducător, iar asta cu scopul de a scăpa de greutățile vieții. Majoritatea acestor nativi sunt considerați oportuniști, dar cei din jur nu-i vor judeca pentru asta, deoarece au tendința de a evita conflictele, conform specialistului în astrologie.

Bufnița (18 octombrie - 14 noiembrie)

Acești nativi sunt foarte suspicioși. Au strânse legături cu toată lumea, însă, acest lucru nu este mereu în avantajul lor, deoarece au tendința de a se îndepărta de cei apropiați, familie și prieteni. Se lasă conduși de instinct și au tendința de a fi centrați pe propria persoană și pe tot ce le conferă bunăstare. Se vor lupta toată viața să adune bani și averi.

Păunul, în zodiacul maiaș (15 noiembrie- 21 decembrie)

Aceste persoane au un ego foarte mare, având tendința de a fi narcisiști, idolatrizându-se și cred că le știu pe toate, iar persoanele din jurul lor nu prea contează. Sunt lipsiți de compasiune și le plac pozițiile sociale și să fie în centrul atenției, conform astrologului.

Aligatorul (22 decembrie - 9 ianuarie)

Acești nativi sunt destul de inconsecvenți și au un caracter greu de intuit, sunt persoane schimbătoare. Au putere de adaptabilitate, folosindu-se de cei din jurul lor.

Maimuța, în zodiacul maiaș (10 ianuarie - 6 februarie)

Țelul acestor nativi este distracția. Lor le place tot ce ține de distracție, de la anumite activități, muzică sau alimentație. Sunt solitari, aventurieri și le place să trăiască periculos cam toată viața.

Șoimul (7 februarie - 6 martie)

Aceste persoane sunt avide de putere și le place să dețină controlul în orice situație, să aibă supuși, bani și faimă. Sunt necruțători cu cei care îi trădează și se luptă cu cei care le stau în cale. Sunt persoane foarte aprige, dar tototdată triste, de aceea compensează asta prin manifestarea puterii.

Jaguarul (7 martie - 3 aprilie)

Sunt persoane cărora le place să provoace tot timpul, sunt recalcitrante și gălăgioase. Se vor împotrivi pe cât posibil destinului. Nu vor avea de câștigat în multe situații, iar acolo unde vor obține ce îți doresc prin mijloace violente vor pierde, neputând face față mereu provocărilor.

Vulpea (4 aprilie - 1 mai)

Își petrec viața ajutându-i și protejându-i pe cei din jur, fiind ca niște stâlpi ai societății. Le place să fie înconjurați de dragoste și își trag energia din acest lucru, conform sursei precizate.

Șarpele (2 mai - 29 mai)

Acestor nativi le lipsesc scrupulele, sunt ahtiați după bani și avere. Sunt persoane răzbunătoare, iar atunci când își propun acest lucru, vor merge până în pânzele albe pentru a-și distruge așa zisul dușman sau să obțină ceea ce își doresc. Sunt precum șarpele care mușcă.

Veverița (30 mai - 26 iunie)

Acești nativi oferă cunoaștere oamenilor. Sunt foarte buni comunicatori și pot citi ușor caracterul omului, bazându-se mult pe intuiție. Vor studia slăbiciunile și calitățile celor din jur, iar asta îi va scoate din multe situații critice.

Broasca țestoasă (27 iunie - 25 iulie)

Acești nativi sunt statornici și foarte iubitori. Își doresc să iubească și să fie iubiți. Nu își doresc bogăție. Își doresc relații stabile alături de o singură persoană și își dedică viața dragostei. Nu vor avea regrete atunci când vor avea lipsuri materiale, a conchis numerologul și astrologul Cristian Pompei, pe contul său de Youtube.

