Actorul britanic Jude Law a dezvăluit că îl va interpreta pe Vladimir Putin în „The Wizard of the Kremlin”, următorul film al regizorului francez Olivier Assayas, adaptat după bestsellerul omonim semnat de Giuliano da Empoli.

Actorul în vârstă de 52 de ani a declarat pentru Deadline: „Nu am început cu adevărat să lucrez la el încă. Sau, mai degrabă, am făcut-o, dar în acest moment mă simt ca un Everest de escaladat, iar eu sunt la poalele muntelui gândindu-mă: „Doamne, ce am spus (când am acceptat)?”, potrivit news.ro.

„Aşa mă simt adesea când spun da (unui rol)”, a afirmat el. „Obişnuiam să mă gândesc: 'Doamne, cum o să fac asta? Dar depinde de mine să găsesc răspunsul”. Proiectul lungmetrajului a fost dezvăluit de Variety în luna mai a anului trecut. Publicaţia americană a relatat că Jude Law va juca alături de actriţa premiată cu Oscar Alicia Vikander („Danish Girl”, „Tomb Raider”), de Paul Dano („The Fabelmans”), Zach Galifianakis („Very Bad Trip”) şi Tom Sturridge („Good Morning England”). Jeffrey Wright („The Batman”) face, de asemenea, parte din distribuţie.

Cartea lui Giuliano da Empoli, publicată în 2022, s-a vândut în 320.000 de exemplare numai în 2024.